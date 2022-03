Francis Alonso: "Todos hemos pasado una etapa dura"

Uno de los jugadores a los que, de momento, ha favorecido la llegada de Ibon Navarro es a Francis Alonso. El malagueño ha ganado presencia en pista con el vitoriano, aunque no hay que perder de vista que Jaime Fernández no está disponible. No obstante, el técnico tiene en estima al canterano, del que espera adaptabilidad. "Francis ha demostrado que además de ser un buen tirador puede defender. Eso le da un valor añadido y va a tener minutos si es capaz de seguir jugando ese nivel sobre todo atrás. Ha de ser un jugador que entienda su rol. Su rol no es lo que quiera dar al equipo, es lo que el equipo necesita que dé. Y si el equipo necesita que dé tiro exterior y defensa va a jugar", decía hace una semana.

No está siendo una temporada sencilla para el joven, en su segunda en el Unicaja. "Este año es un año de altibajos en cuanto a los minutos y estoy demostrando que cualquier rol que se me de esté año voy a intentar ser el mejor en ese rol y con esa confianza tengo que ir a todos lados", explicaba el jugador en Cope Málaga: "Ha sido un año de montaña rusa con las oportunidades en cuanto a los minutos y las posiciones y lo que tengo que hacer es ser el mejor en el rol que me den para ayudar al equipo. Siempre tengo la ambición se ser mejor jugador tanto en lo que destaco como en lo que no y eso es lo que trato de buscar".

Alonso analizaba el cambio que ha vivido el vestuario con el técnico entrante. "Ibon ha hecho un gran trabajo juntando al equipo. Necesitábamos tener energía y positividad. Todos hemos pasado una etapa dura, jugadores, club y aficionados y el entrenador nos ha traído esa energía necesaria. A nivel táctico me ayuda mucho, tengo plena confianza en él y le va a ir bien y a nosotros también", aseguraba el exterior, contento por volver con España: "Muy contento por mi aportación con la selección. Scariolo está contento con mi trabajo y la pena es que por la guerra en Ucrania sólo pudimos jugar uno. Fue raro e intenso a la vez. Ya centrado en Unicaja y preparado para competir".

La competición, tras dos semanas, regresa con la ACB. "Debemos ir partido a partido, empezando por el de Murcia que están en un buen momento. Vendrán con mucha confianza y nosotros esperemos ponérselo difícil con nuestra afición y hacer un gran partido. Contra ellos es siempre una guerra porque ponen el listón al límite con faltas y gran nivel físico y nosotros debemos superarlo si queremos ganar", hablaba el malagueño, que desgranaba el mes de marzo: "Va a ser muy difícil, tenemos cuatro partidos fuera de casa y echaremos de menos a la afición y debemos sacar nuestro carácter y la energía que nos va a dar Ibon nos va a dar la confianza necesaria para darle la vuelta a la clasificación".

En verano finaliza su contrato con el Unicaja, aunque Francis Alonso tira de sensatez. "Aún no hemos hablado nada del contrato, eso ahora no es lo importante, ahora hay que dar el máximo para que el club esté mucho mejor a final de temporada. Ahora me concentro en cumplir los objetivos y en verano ya hablaremos", finalizaba el escolta, hablando de Cameron Oliver: "Ha venido con muchas ganas y buena actitud. Le hemos facilitado su adaptación al equipo. Viene muy bien físicamente y lo hemos recibido con los brazos abiertos. Con este talento nos va a aportar y nos va a venir muy bien. Esperemos que esté a la altura a nivel táctico y físico".