En Murcia avisan: "El Unicaja llegará con mucha hambre"

El Unicaja retoma la ACB el próximo sábado y recibirá en el Carpena al UCAM Murcia. Sin duda, una de las sensaciones de la Copa del Rey, donde eliminaron al Valencia Básket y se colaron en semifinales. Un premio más después de una temporada donde están siendo una de las gratas sorpresas. Ahora quieren confirmar el puesto de play off para ponerle la guinda y continuar con la sobresaliente senda. "Tenemos ganas de coger una buena dinámica en estos meses más importantes de la temporada", valoraba Emanuel Cate en la previa.

"Es una experiencia nueva, que me ha gustado mucho y en la que estando todos unidos siguiendo el plan de Sito y luchando cada minuto y cada balón lo dimos todo", aseguraba sobre el torneo en Granada, para hacer un balance personal: "He disfrutado mucho en ese ambiente diferente que me ha permitido a nivel individual sentirme muy bien y con muchas ganas para lo que queda de temporada".

Tras un parón por las ventanas FIBA toca regresa. "Hemos tenido un plan de entrenamiento diferente, pero ha servido para llegar en buen estado de forma. Hemos seguido el plan de Sito, todos unidos en unas semanas diferentes después del brote de COVID-19 antes de la Copa, donde tuvimos varias ausencias Estamos con mucho optimismo y buenas sensaciones para el final de temporada, donde esperamos seguir con esa línea ascendente", terminaba el pívot rumano, que analiza al equipo malagueño: "Seguro que los locales llegarán con mucha hambre de victoria después de no haberse clasificado para la Copa, por lo que tenemos que estar preparados y con la misma mentalidad, si queremos ganar el partido".