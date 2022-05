Varios equipos de la ACB esperan la decisión del Unicaja con Francis Alonso

Una de las incógnitas respecto a la plantilla de la próxima temporada del Unicaja es la continuidad o no de Francis Alonso. Acaba contrato el malagueño tras dos temporadas en el primer equipo. La realidad es que ha jugado menos minutos (15 este año por 19 el anterior) esta campaña. Ha mantenido porcentajes (86% en tiros libres los dos años, 43% en triples este año y 41% el anterior, 52% y 48% en tiros de dos), pero con menos volumen de tiro. Si en 2020/21 tenía seis lanzamientos por partido, ahora tuvo algo más de cuatro. Este año promedió 6.3 puntos y 8.8 el anterior. No significa que no haya progresado. Ha mejorado bastante en cuestiones defensivas, haciéndose un jugador más sólido. Aunque de partida no contaba demasiado con Fotis Katsikaris acabó jugando, igual que con Ibon.

“La realidad, hay que aceptarla, creo que ha sido un año decepcionante para todos. En el club en el que estamos, para quien jugamos, no hemos dado la talla. Lo primero que hay que reconocer a nivel personal es eso. Así que ahora es tiempo de prepararse para lo que venga y ser mejor jugador el año que viene”, decía el malagueño analizando la temporada mientras que aguarda a su futuro. Es claro con lo que piensa Alonso: “No hubo ninguna conversación ni ninguna reunión. Soy malagueño, siempre lo he dicho, estar aquí jugando en mi casa para este club y para toda la afición es un sueño y lo sigo viviendo. También es cierto que me gustaría dar lo mejor de mí y aprovechar el potencial que tengo. Creo que durante estos tres años, el primero en Fuenlabrada y Oviedo y los dos aquí, he dado todo lo posible por este club, incluso en situaciones donde yo he sido el perjudicado. Quería demostrar tanto al club como a los aficionados que lo primero que miro es el club y ganar. Es lo que me define, pero hay un momento en el que uno debe mirar por sí mismo alguna vez. En verano estoy en una situación en la que debo mirarme al espejo y preguntarme si puedo ser mejor de lo que estoy haciendo. Siempre he sido un tío ambicioso y quiero siempre dar lo mejor de mí en cualquier escenario. Si es aquí y tanto el club como yo coincidimos en que tengo una oportunidad delante de ser mejor jugador, entonces perfecto. Es aquí y será en Málaga. Si no coincidimos en ese aspecto, a lo mejor con algunas diferencias y sintiéndome de una manera u otra, tendré que hacer ese cambio. A esperar, a ver qué sucede. En ese aspecto estoy satisfecho y conforme con lo que he hecho. Lo he dado todo. Ha sido un año difícil para mí, sobre todo de adaptación y en ciertos momentos ser yo el perjudicado, pero dando siempre la cara y lo máximo. Mi conciencia está tranquila. Ahora viene uno de los momentos que más me gusta, que es centrarse en uno mismo y seguir trabajando como un perro y seguir mejorando como jugador. Las dificultades me han hecho crecer. Tanto el año fuera como estos dos años, sin este tipo de año no sería la persona que soy. El año pasado fui el primero en tomar este reto y decir ‘sé las circunstancias, los jugadores que hay delante mía’. Por ese motivo y por el amor que le tengo al club dije que me quedaba, quería demostrar que yo podía hacerlo, incluso en las situaciones que estaba. Creo que he mejorado, tengo la conciencia tranquila”.

Hay varios equipos de zona media-baja de ACB interesados en un jugador como Francis Alonso, cupo y con cualidades apreciadas como el tiro. El Unicaja tiene derecho de tanteo (ahora hay que cubrir el 100% de la ficha actual, que en el caso del malagueño es baja) y tendrá que decidir en las próximas semanas si lo incluye o no. No han salido muchos malagueños de su calidad anotadora precisamente, pero es un momento en el que club y jugador deben valorar profesionalmente la situación en función de sus intereses, más allá del cariño mutuo que existe.