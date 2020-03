Gal Mekel: "Si te llama el Unicaja, dices sí; fue una decisión fácil"

Antes de comenzar su presentación como nuevo jugador del Unicaja, Gal Mekel se quedaba mirando la foto que hay en la sala de prensa del Carpena con los campeones de la Copa de 2005, se cumplieron 15 años desde entonces. Realizó su primer entrenamiento en Málaga en Los Guindos porque en el Carpena aún se desmontaba la pista de fútbol sala tras la final de la Copa de España, pero habló en el pabellón en el que jugará por primera vez como local este sábado ante el Manresa después de debutar en Badalona, donde dejó unas sensaciones inmejorables.

"Cada cosa que ocurre en la vida tiene una razón. Pude llegar varios años antes, pero mejor tarde que nunca. Ojalá tenga éxito y esté aquí por varias temporadas más", decía Gal Mekel cuando se le preguntaba por que en repetidas ocasiones ha estado cerca de fichar por el Unicaja. Pero esta vez llegó la definitiva y no tuvo dudas. "Para mí fue una decisión fácil. Si Unicaja te llama, dices que sí. Te llama también un entrenador que valoras positivamente tras haber trabajado con él. Es un honor muy grande. Además, con el coronavirus, la incerteza que en Italia con la Liga... Estuve muy feliz de recibir la llamada y fue muy fácil decir que sí". Mekel, explicaba, lleva el 99 porque el 9 lo tiene ocupado Alberto Díaz y es su dorsal favorito. "Mejor dos nueves que uno", bromeaba.

"Nunca es fácil venir a un nuevo equipo a mitad de temproada. Conozco a Luis, recuerdo los sistemas, que son muy parecidos a los que hacíamos en Gran Canaria, fue más fácil de lo normal en una situación así. Los tipos fueron increíbles, me sentí parte del equpo después de un día. Estoy muy feliz de haber venido", decía Mekel cuando se le preguntaba por su rápida adaptación, que cautivó a los aficionados con su gran actuación en Badalona: "Al final es baloncesto, poner el balón en la canasta. Conozco a los jugadores, he jugado contra y con ellos muchos años, es un sistema que conozco, se trata de jugar en transición siempre que pueda. Ahora es una semana para trabajar duro. Ha sido fácil adaptarse gracias a los compañeros".

"Creo que son dos diferentes situaciones", decía Mekel sobre la situación del Unicaja en la Eurocup y la ACB:Tenemos lesiones en la plantilla, no podemos jugar varios jugadores en la Euroliga. Ojalá pudiera ayudar en la Eurocup. Tenemos un roster potente, seremos profundos cuando los demás vuelvan. Tenemos talento en el roster. La ACB es muy dura, pero creemos en nuestra plantilla y creo que tendremos buenos resultados al final de la temporada".

"La ACB para mí es mi Liga favorita en Europa, seguro. El nivel de baloncesto, nivel de intensidad y talento... Es la mejor. Está también en la cultura española. La gente es impresionante en cualquier deporte de pelota. Ves la filosofía en la cultura española, por qué la gente es así. Amo esta Liga", acababa el hebreo con un elogio importante sobre el deporte español en general y su capacidad para adaptarse a los juegos de equipo.

Manolo Rubia, director deportivo, razonaba sobre los motivos del fichaje de Mekel. "Con las bajas de Jaime y Alberto, el equipo estaba en precario esa posición. Hemos ido muy rápido. Tengo que dar las gracias al general manager de Reggio Emilia, Filippo Barozzi, porque ha facilitado la operación, y a su agente, Misko Raznatovic. Gal Mekel tiene un amplio recorrido como profesional, desde Maccabi, Estrella Roja, Zenit... mucho equipos".

"Al equipo le faltaba una pieza así. Tenemos bases muy buenos como Alberto y Jaime. Gal da pausa, entiende el baloncesto, es un base base, pausa. Creo que ha sido una buena decisión consensuada por todos. Teníamos claro que era un jugador así lo que hacía falta", remataba el director deportivo sobre los motivos de la llegada de Mekel.