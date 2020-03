Sin su columna vertebral, con problemas defensivos y de consistencia lógicos por las ausencias y las novedades, el Unicaja sacó adelante un muy meritorio partido, complicado, en Badalona y cortó una serie de tres derrotas (Madrid en Copa y en ACB y Joventut en Eurocup). En un triunfo notable, se notó la aportación de un Gal Mekel excelso en la dirección. La llegada del israelí fue como si le quitaran un velo al equipo ofensivo. Repartió juego con lógica, también con riesgo, pero el balance fue de nueve asistencias y tres pérdidas y el Unicaja se fue a los 97 puntos. Otra forma de ver el baloncesto.

Mekel aportó mucho casi bajándose del avión; Brizuela estuvo soberbio con rachas de killer auténtico, bien Bouteille, con protagonismo creciente; mejor partido de Gerun; Waczynski sigue con confianza;otra vez el Rubén Guerrero de febrero... Dentro de los problemas estructurales que padece el equipo por la ausencia de jugadores capitales que sostienen el entramado, el Unicaja dio un paso adelante para intentar volver a zona de play off, objetivo que debe ser ineludible. Ganar en Badalona no es sencillo, aunque el rival no pase su mejor momento. Es un contrario incómodo, que mete el partido en un ritmo vertiginoso de muchas posesiones y que hace enloquecer al rival en ocasiones. Mekel fue un buen antídoto poniendo cabeza en situaciones de desgobierno. No pareció, sin duda, su primer partido.

El partido se movió siempre en cánones de igualdad, aunque el Unicaja estuvo mucho más tiempo por arriba en el marcador. De manera ajustada durante el primer tiempo (19-20 tras el primer cuarto, 45-46 al descanso), con más holgura durante un tercer cuarto en el que pareció romper (49-60 tras una llamarada impresionante de Brizuela). Pero se metía en esa espiral que propone el Joventut y la diferencia apenas existía al final del tercer cuarto (63-65).

El Unicaja tuvo más piernas y lucidez en el cuarto final, en el que metió 32 puntos. El Joventut se desquició con protestas a los árbitros y el equipo de Casimiro, que manejó muy bien la rotación para optimizar, fue cogiendo aplomo para sentenicar en cinco minutos finales con un recital de asistencia de Mekel. A dos minutos, Brizuela metió un triple matador (80-89) y ya el Joventut no se levantó de la lona. Buenas noticias desde Badalona. Lástima que los fichajes no puedan jugar en la Eurocup, aunque quién sabe cómo se desarrollará la competición europea a tenor de los acontecimientos con el coronavirus. Hay ganas de ver al equipo al completo. De momento, una victoria con mucho poso en el Olímpic, un pabellón con mucha historia y exigente.

Estadísticas