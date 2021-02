Gerun lo hace bien con Ucrania en una semana decisiva para su futuro

Se cerró la participación de los jugadores del Unicaja en esta ventana de la FIBA. Tras los seis que intervinieron el domingo, este lunes era el turno de Volodymir Gerun y Axel Boutille, con Ucrania y Francia. Tendrán que retornar a Málaga a lo largo de este martes para trabajar desde el miércoles. En el caso de Gerun, no se cuenta con él y se le busca salida y esta semana es decisiva. Él quiere salir a otro equipo de la ACB, pero el día 28 de febrero, próximo domingo, es el tope para que el ucraniano se marche a otro equipo de la Liga. Después de esa fecha, no podría hacerlo y debería quedarse en Málaga o salir a otro equipo extranjero.

Gerun salió como titular y firmó, en 19 minutos en pista, 12 puntos (6/9 en tiros de dos), seis rebotes y dos asistencias para 18 de valoración en el partido en el que Ucrania batió en Kiev con bastante comodidad a Hungría (63-97) y cerró como líder el grupo de clasificación, con 4-2 de balance, como Eslovenia y Hungría, pero con mejor average. Ya jugó bien en el primer partido de Ucrania y tuvo buenas cifras en el segundo.

Axel Bouteille no tuvo mucho protagonismo en la sorprendente derrota de Francia (94-73) en Podgorica ante Gran Bretaña. Estuvo 10 minutos en pista, con tres puntos (1/3 en tiros de dos, 0/1 en triples y 0/1 en libres) y un rebote. No está en un momento de confianza pletórica el alero francés, que lo hizo mejor en la anterior ventana y que, ante la perspectiva de posicionarse para pelear por un puesto en los Juegos de Tokio, no ha aumentado cotización. En la parte positiva, no ha tenido mucha carga de minutos. Francia también acabó primera, con 4-2 de balance.