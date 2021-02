Gerun roza el doble doble en su vuelta con Ucrania

Volodymyr Gerun volvió a competir a buen nivel con Ucrania. El pívot rozó el doble doble en la victoria de su selección frente a Eslovenia (70-65) en Kiev. Nueve puntos (3/5 en tiros de dos y 3/5 en tiros libres), ocho rebotes y dos asistencias para 16 de valoración en 29 minutos en pista. Un buen escaparate para el jugador del Unicaja, que está en la rampa de salida del equipo malagueño. No cuenta para Fotis Katsikaris y está fuera de la dinámica del grupo. Entrena individualmente con técnicos del club, que espera solucionar pronto su caso. Lleva parado un par de semanas, pese a que cambió de agencia uniéndose a You First Sports. Rechazó alguna propuesta y por ahora quiere cumplir su contrato, lo que es lícito. No obstante, algunos clubes siguen interesados y aún tiene margen para poder marcharse a algún club ACB, donde quiere permanecer.

Otro que también ganó, y sumó su segundo triunfo consecutivo, fue Deon Thompson. Costa de Marfil se impuso en la burbuja de Camerún a Guinea Ecuatorial (93-50). El ala-pívot no tuvo tanto protagonismo por lo amplio del marcador y su entrenador decidió reservarlo para el partido de este domingo frente a los anfitriones. Los marfileños, no obstante, ya están clasificados para el Afrobasket de este verano y marchan con un impoluto 5-0. 13 minutos jugó el cajista, que se quedó en dos puntos por un mal día en el tiro desde la pintura (1/5). Sí estuvo bien en la faceta reboteadora, capturando nueve balones.