"Feliz y emocionado de ser parte del Unicaja Málaga". No fue un mensaje muy largo, pero fue la primera reacción de Volodymyr Gerun tras ser anunciado como nuevo fichaje del club malagueño. Un joven ucraniano que salió de Ucrania para jugar en la NCAA. Subió escalones desde la LEB Plata hasta llegar a la ACB y desde el Cafés Candelas Breogán ha alcanzado un equipo de Eurocup.

Gerun es un jugador con unas características concretas. Tanto en Barcelona, estuvo año y medio en el filial azulgrana, como en Lugo hablan de un jugador entregado y abnegado que se deja la piel. Igual algo limitado técnicamente, pero bastante intenso y enérgico, acorde a la idea que se quiere implantar esta temporada.

