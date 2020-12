"A Gerun se lo rifarían si estuviese en el mercado"

“Si Gerun estuviera en el mercado estaría rifado en Europa y en equipos de la tabla alta de la clasificación. Hay que tener paciencia”. Son palabras del presidente del Unicaja Eduardo García, quien ayer se asomó a los micrófonos de Cope Málaga y una vez más pidió paciencia pero no sólo para el pívot ucraniano, también para el resto de la plantilla y el propio proyecto del Unicaja.

“Este es un club ambicioso, todos los años hay clubes que tienen una temporada magnífica pero luego tienen que mantenerlo. Aspiramos a estar en semifinales y a partir de ahí no renunciar a nada”, indicó García en lo referente a objetivos y añadió su visión de una posible reconfiguración de la plantilla que no ve cercana: “Siempre se pueden hacer cambios...pero los presupuestos están para cumplirlos. Confiamos en todos los jugadores de la plantilla. Tenemos una buena batería en el juego interior y la mayoría con proyección”.

García fue abordado por multitud de asuntos del equipo y siempre mantuvo una visión optimista del equipo: “Deportivamente no creo que haya tanta distancia entre Unicaja y Baskonia o Valencia. En cuanto a presupuesto no hace falta que lo diga. Es cuestión de tiempo poder tener un presupuesto mayor para otros logros”.Otra de las cuestiones en las que se esperaba el punto de vista del presidente de la entidad baloncestística fue la del rendimiento del entrenador: “Luis Casimiro ha dado muestra de su capacidad. Tiene mi confianza y la del Consejo de Administración. Es un hombre de club y su trabajo está fuera de toda duda”.

Además, Eduardo García mostró su parecer en lo referente a las decisiones tomadas por el Unicaja en lo referente al coste de los partidos que la afición no ha podido vivir dentro del Carpena así como de las veces en las que pudo entrar público en los partidos de la Eurocup: “Creo que hemos actuado bien con nuestros abonados a los que agradecemos su apoyo. Lo que no se paga no se valora. El precio de los partidos de Eurocup eran simbólicas. Lo recaudado no daba ni para cubrir la organización del partido”.