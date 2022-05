Gorka Aixàs, Andorra, los errores y la destitución de Ibon Navarro

Gorka Aixàs, presidente del MoraBanc Andorra, valoró el descenso a Leb Oro del equipo del Principado dos días después de perder el partido decisivo contra Lenovo Tenerife. Fue autocrítico. "Nos hemos equivocado en todas las decisiones que hemos tomado".

El máximo mandatario del club andorrano, que acabo penúltimo de la Liga ACB con 11 victorias, vuelve a Leb Oro ocho años después. "La temporada ha sido decepcionante. Seguro que es la peor temporada que nos ha tocado vivir desde que soy presidente. Estoy triste de cómo ha ido todo". A la hora de poner un calificativo, Gorka Aixàs no se mordió la lengua al buscar la palabra. Es inapelable que ha sido un fracaso y eso que llegamos a las semifinales de la Eurocup, pero sabemos cuál es la competición que cuenta. Hemos hecho el mismo balance que el curso pasado, pero no lo hemos hecho donde tocaba".

Aixàs ya se había hecho la idea hace tiempo de la posibilidad de un descenso y fue cuando destituyeron a Ibon Navarro. "Cuando nos tocó cambiar de entrenador, es decir, cuando empiezas a hacer cosas que no estás habituado a hacer te das cuenta que algo no va bien. Piensas en revertir la situación y aún así acabas bajando", decía.

Francesc Solana, director deportivo del club, y también Óscar Quintana, el entrenador, cargaron las culpas sobre el colectivo arbitral. Gorka Aixàs tuvo que recular. "Asumimos todos nuestros errores. Nosotros hemos cometido suficientemente errores para estar dónde estamos. Los árbitros juegan su papel y entiendo todo lo que dijimos en caliente y la rabia que sentíamos, pero todo lo que hemos para revertir la situación del equipo no nos ha acompañado".

Ocho jugadores tiene contrato en vigor con el MoraBanc: Oriol Paulí, 'Tunde' Olumuyiwa, Nacho Llovet, Mario Nakic, David Jelínek, Conor Morgan, Amine Noua que acabo la temporada cedido al SIG Strasbourg y 'Tyson' Pérez que ha estado toda la temporada lesionado. "No creo que sigan todos porque no todos querrán jugar en LEB Oro. Aquí no se quedará nadie que no quiera estar. Haremos un proyecto con ilusión para volver a la ACB".

Deportivamente aún no han tomado ninguna decisión ya que trabajan para tener un presupuesto. Lógicamente será mucho más bajo. "Haremos un proyecto ACB para jugar en LEB". Sobre el papel de Francesc Solana, Gorka Aixàs lo defendió aunque los fichajes no dieran su nivel. "Por suerte o por desgracia las decisiones aquí se toman muy consensuadas. Todos tomamos decisiones y todos somos responsables"