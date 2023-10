Gran Canaria - Unicaja: Problemas que persisten (76-69)

Los problemas del Unicaja persisten. Hubo en Gran Canaria alguna mejora puntual y concreta, con opciones de ganar hasta el último minuto, pero cayó otra derrota (76-69). Es la tercera consecutiva en la ACB en un partido espeso y que no fue bueno por parte de ninguno de los dos equipos. Se notó la tensión, más errores de los habituales en dos bloques que vienen de ser campeones y de practicar un gran baloncesto, que ahora andan buscando. Pero pesan esos problemas, la presión aprieta y la necesidad acucia. Y el Unicaja no supo amarrar un partido en el que tuvo algún pico que recordó al equipo que no hace tanto se ha visto. Buenos cuartos impares, malos cuartos pares. No hay continuidad en la propuesta, en las buenas acciones, en el acierto. Demasiados tiros libres fallados, demasiadas pérdidas. Una defensa muy mejorable aún. Desconexiones, dos jugadores yendo a defender al mismo, problemas para cerrar el aro... Los desajustes se ven en esta pretemporada en medio de la temporada. Sucede que son partidos oficiales y no gusta ver ese 1-3 en la tabla, en puesto bajo.

Dentro de la situación negativa de estos 10 días en los que el Unicaja ha entrado en una espiral negativa, la peor desde la ominosa temporada 2021/22, se ve algún brote verde. No se ha perdido la competitividad, pero hay teclas que aún no funcionan. Con un arbitraje desquiciante, parece que en las visitas a Gran Canaria se van convirtiendo en tendencia, Ejim fue expulsado en el segundo cuarto por dos antideportivas consecutivas. La segunda no lo era, pero Ibon ya había gastado el challenge en la primera. Debe cuidarse el canadiense, una fuerza de la naturaleza a la que a vece se le pela el cable. Empezó bien el partido el Unicaja (4-13) construyendo con cierta paciencia, con Sima engrasando el ataque en el short roll, pero tras el tiempo muerto de Lakovic se perdió rápidamente lo que se había construido en cinco minutos. Existe un problema con la dependencia de Perry. Es el jugador más desequilibrante del equipo para generar ventajas y tiene esa capacidad tentadora de abusar de ella, pero cuando crece su protagonismo en demasía el equipo se resiente en el largo plazo aunque sea capaz de meter 10 puntos en una llamaradas.

El Gran Canaria, con el peculiar Pierre Pelos haciendo mucho daño, fue poco a a poco revirtiendo la situación y a mediados del periodo dominaba por 13 puntos. Gestos de impotencia del Unicaja, que no se acaba de encontrar con esa seguridad de que las cosas van a salir bien. Al descanso llovía algo menos (48-38) y al menos se había frenado esa tendencia de escapada canaria.

La salida tras el descanso fue bastante mejor. Ahora con Perry en pista, el Unicaja sí fue capaz de atacar llegando y rápido. La frontera entre el juego veloz y la precipitación es rápida. Alguna pérdida de más caía, pero el ritmo era el que le gusta al equipo de Ibon Navarro, que marcaba un parcial de 6-20 para liderar 52-57. Ahí hubo un par de ataques para estirar la cuerda y poner más nervios en la cabeza de los jugadores grancanarios, pero no se consiguió. Al menos se vio un Carter absolutamente necesario para que este equipo tenga imprevisibilidad y sea más complicado de defender en estático o en transición.

Ya el último cuarto se jugó en términos absolutos de igualdad. Con esos minutos en los que el balón quemaba y los jugadores sufrían. El Gran Canaria fue encontrando más soluciones. El Unicaja, cada vez más problemas para atacar el aro rival. Sólo 11 puntos en el último cuarto. Algún momento de indecisión, algún triple rápido sin masticar nada ni tener ventaja. Y la victoria se volvió a escurrir. Son tres derrotas consecutivas. Podía ocurrir en un calendario duro. Es el momento de apretar dientes y de preparar el partido del próximo sábado ante el Joventut, capital para templar y coger confianza.

