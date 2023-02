El Le Grand Café del Centro vibra con el pase a la final de la Copa del Rey de Unicaja

El Unicaja parece haber vuelto, al menos de momento está volviendo a regalar noches históricas. Atrás quedan las nostálgicas veladas de Euroliga en el Martín Carpena. Sin embargo, la afición por el baloncesto nunca se fue de la Costa del Sol y en citas como la de este fin de semana vuelve a resurgir ese fanatismo por la pelota naranja. Son muchos los que no pudieron desplazarse hasta el Olimpic de Badalona, pero gracias a la propuesta del conjunto de Los Guindos se pudo seguir, como cada encuentro lejos del Martín Carpena, desde el Le Grand Café del Centro de la ciudad malacitana.

No se conoce el dato de asistencia, pero como se suele decir en Málaga: había pechá de gente. Es más, se podría decir que no cabía un alfiler, ya fuese dentro o en la terraza. No faltaron tampoco pantallas para poder seguir las semifinales de esta Copa del Rey, donde el Unicaja llegó a la final. Quizás gracias a todas las personas que decidieron juntarse para rugir e intentar trasladar fuerzas a su equipo. Falta hacían, la verdad.

Tocó desempolvar la bufanda del Unicaja e incluso la camiseta de tirantas verde para ponérsela, la marea verde no pasó desapercibida. De hecho, todo el bar estaba pendiente del encuentro y los que se acercaban despistados solo podían asentir con la frase de “está petado”, porque ningún cajista se quería perder las semifinales ante el todopoderoso Real Madrid de Chus Mateo, exentrenador verde precisamente.

Desde los más pequeños, los cuales casi ni sabían gatear y desconocían por qué retumbaba el suelo con cada acción positiva de los jugadores de verde, hasta los más mayores. Aficionados de todas las edades estaban asistiendo a otra de las páginas doradas de este Unicaja, el cual parece empezar a estar de vuelta. Es más, algunos llegaban incluso directos del trabajo, todavía con la ropa puesta. No había tiempo ni para pestañear.

Con la radio del club de fondo animando, la afición se sintió como en casa, llegando a entonar el himno cajista tras conocerse la victoria verde ante los merengues. Durante el trascurso del encuentro también se entonaron los habituales cánticos de “así gana el Madrid” o “estamos hasta los huevos del Barcelona y el Madrid”. Justo antes de conocerse el triunfo y certificarse que el conjunto de Los Guindos es el primer equipo en conseguir derrotar en una misma participación a los dos grandes del baloncesto español.

La próxima cita será este domingo a las 19:00 horas ante el Lenovo Tenerife, la final del torneo copero. De nuevo la quedada verde volverá a hacer acto de presencia en lo que se ha convertido ya en un Mini Carpena particular cada vez que el combinado de Ibon Navarro juega fuera de casa. Desde la distancia se volverá a intentar animar a los cajistas, por lo tanto vayan cerrando los planes y acérquense con tiempo si desean vivir lo que se espera que sea una final histórica, ya que el Unicaja podría volver a levantar el título ocho años después. Queda ya lejos aquella de 2005, la única del club de Los Guindos.

El Mini Carpena vivirá este domingo su auge en el tercer día donde saltará el Unicaja al parqué del Olimpic de Badalona para la Copa del Rey y viendo el auge de afluencia... se espera una fiesta total, la cual podría suponer un terremoto en la zona centro de la ciudad a partir de las 21:00 horas. Eso quedrá decir que los cajistas habrían cumplido el sueño y estarían levantando su segunda copa.

Eso significaría un lleno absoluto en el Martín Carpena el próximo sábado cuatro de marzo ante el Básquet Girona, donde el combinado de Los Guindos presentaría el título ante su afición. Respecto a los valientes que se encuentran en Badalona, les queda una última cita para seguir vibrando con este nuevo Unicaja que quiere quedarse por mucho tiempo y cuyo máximo resposable está claro que es Ibon Navarro.