Guille del Pino, listo sin Djedovic y Perry

El Unicaja no se ejercitó este lunes pese a ser víspera de partido. El duro encuentro ante el Real Madrid y el hecho de que 48 horas después hubiera un partido intrascendente a efectos clasificatorios hizo que se privilegiara el descanso y la recuperación antes que la preparación del duelo ante el Cholet. Así que la sesión de tiro de este martes por la mañana será el único momento en el que se hable del equipo francés, con el que ya se midió el Unicaja hace poco más de un mes en tierras galas.

Hasta esta mañana de martes no se evaluará el estado de los tocados, pero después de no forzar ante el Real Madrid con Nihad Djedovic en un partido de relevancia por sus problemas en el tobillo no parece lógico hacerlo dos días después en un duelo sin nada en juego. Comoquiera que en la BCL hay que disponer de cinco cupos, está preparado el canterano Guille del Pino, que ya hiciera su debut en la primera fase de la competición. Está citado para esta mañana y, salvo cambio de planes, formará parte de los 12 y puede tener algunos minutos en la rotación de Ibon. También hay que descartar a un jugador no cupo por las peculiaridades de la competición europea y muchas papeletas son para Kendrick Perry, que se tuvo que retirar a los pocos segundos de entrar en la pista en el duelo ante el Real Madrid. El Unicaja informaba que el base había sufrido un espasmo muscular en la zona lumbar, y que no participaría más en el partido. Todo consecuencia de un virus estomacal, indispuesto un rato antes del partido. "Una hora y 45 minutos antes estaba vomitando, deshidratado a la hora del partido. Lo hemos intentado, pero no ha podido", decía Ibon Navarro tras el partido.

"Tiene un proceso y un camino ya marcado, que es estar con el EBA. Vamos a intentar encontrar las ventanas para que esté con nosotros cuando no le perjudique tanto faltar en el colegio, cuando nos pueda ayudar más... Pero no estará tan en el mismo régimen que Mario, porque su situación escolar, que ahora es lo más importante, es distinta. Tiene que estar en el colegio, ir al colegio y tiene que estar con sus compañeros y con el EBA. Pero es una oportunidad para que vayamos adelantando plazos con él para, ojalá espero, el año que viene”, decía Ibon cuando debutó en el partido ante el Tofas de la primera vuelta, justo tras la marcha de Saint-Supéry a Burgos. Esta puede ser una de las ventanas.