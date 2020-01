Después del sinsabor de no meterse en la Copa deportivamente al quedar noveno al final de la primera vuelta y el subidón tras ver que la suerte fue benévola en los enfrentamientos para la cita malagueña, el Unicaja viaja, en clave ACB, a Sevilla para un partido exigente (20:30 horas, Movistar Deportes 4). Más allá de lo especial de un derbi andaluz, el equipo está inmerso en una secuencia de tres partidos a domicilio por mor de los Premios Goya que inhabilitan el Carpena, todos contra equipos de zona baja (ya pasó el de Murcia, ahora el Betis y el domingo siguiente en la pista del Estudiantes).

El Betis está en su mejor momento, con dos victorias consecutivas y con una creciente confianza. La llegada de Jerome Jordan le ha dado un faro interior que necesitaba al equipo sevillano, que no deja de buscar en el mercado un jugador exterior, en un hueco que dejó vacío KC Rivers, que saltó al Zalgiris para jugar en la Euroliga. Tiene dos victorias menos de las que quizá se hizo acreedor, en dos partidos que perdió en casa de manera inverosímil ante Zaragoza y Manresa. En San Pablo ha sido un equipo muy competitivo, sólo Barcelona y Real Madrid le ganaron con cierta comodidad.

¿Qué Unicaja esperar? Es una moneda al aire normalmente el equipo de Casimiro. Ha ganado en Vitoria, Barcelona y Valencia y en la remontada milagrosa del Fuenlabrada y ha perdido en Andorra, Burgos, Murcia, Manresa y Madrid. Se vio una buena versión durante largos tramos de partido ante el Joventut, aunque al final del partido se perdió una renta muy interesante. Casimiro recuerda con frecuencia que en el baloncesto moderno, con la cantidad de parones y tiempos muertos, los parciales a favor de uno y otro equipo son moneda común. Se han visto picos altos del Unicaja, pero ya en enero, con una exigencia máxima que exige continuidad para escalar en la ACB con la vista puesta en el play off y la necesidad urgente del Top 16, hay que crecer en ese rendimiento.

El Betis es un equipo peligroso desde la línea de tres (40%, de lo mejor de la ACB). El interesante base turco Sipahi ha dado un paso adelante en estas dos últimas victorias y Oliver da minutos de mucha calidad aunque ya esté en la cuarentena. Slaughter ofrece puntos, Borg entrega, igual que el canterano del Unicaja Pablo Almazán, corazón del equipo. Los interiores como Whittington y Martín abren el campo y Niang intimida bajo el aro y va como un lobo al mate. Conger y Obi dan físico a un bloque que cambió bastante respecto al que arrasó y batió récords la temporada pasada en la LEB Oro.

Pasado el corte copero, hay que mirar al play off y en acabar lo más arriba posible. Repetir la posición a final de temporada sería un palo gordo. Y todo pasa por ganar partidos. No menos de 12 de 17 si se aspira a ser cabeza de serie. No menos de nueve para meterse como poco en el octavo lugar. En Sevilla espera un atractivo derbi.