Estratégicamente, la Eurocup era el torneo de la temporada para el Unicaja, pero, una vez eliminado matemáticamente, tiene fecha de caducidad el próximo 9 de marzo, los dos próximos partidos deben servir como banco de pruebas y para que el equipo dirigido por Fotis Katsikaris siga cogiendo vuelo y creciendo. El primero, esta noche, en Badalona (20:45 horas, DAZN). Con el juego exterior muy mermado, sólo con Francis Alonso y Jaime Fernández sanos por las lesiones o dolencias de Alberto Díaz, Darío Brizuela y Gal Mekel, se recurre a Los Guindos para presentar un equipo algo más profundo en números. Realmente, se viaja con siete profesionales (los citados más Abromaitis, Thompson, Guerrero, Waczynski y Bouteille) más Nzosa, ya consagrado, Pablo Sánchez y Rafa Santos.

La cantera siempre está ahí y los dos exteriores, de Linares y de Córdoba, ya jugaron algún partido con el primer equipo. Avisó Katsikaris de que hoy tendrán minutos y es un motivo más para ver el partido. Sánchez, debutante más joven de la historia del club, cumple su tercera temporada en dinámica de primer equipo. Un par de lesiones y haber pasado el Covid-19 en el brote que hubo en el CB Marbella no le han dejado tener demasiada continuidad este año. Pero sólo tiene 18 años y en Los Guindos se le sigue viendo como un proyecto claro de jugador ACB. Precisamente en el Olimpic en la Eurocup jugó el año pasado por estas fechas su mejor partido con el primer equipo en un momento de lesiones.

Rafa Santos, apadrinado por el histórico Jesús Lázaro, que le hizo debutar con 14 años en Liga EBA en Córdoba, ya debutó también en la Eurocup esta temporada. Aún junior, con 17 años, es un base zurdo al mismo tiempo peleón y competitivo que tuvo una fractura en la mano que le hizo llegar muy justo al Adidas Next Generation. Con Alonso y Fernández para los dos puestos, más lo que puedan aportar ahí Waczynski y Bouteille como escoltas, tendrán cancha en una de las catedrales del baloncesto español, como es Badalona. A ambos los pudo escrutar Katsikaris la semana de las ventanas. Entrenaron a sus órdenes varios días con lo poco que quedaba de la primera plantilla y el griego pudo testar lo que viene por abajo de primera mano. Hoy habrá cinco canteranos de 10 jugadores sobre el parqué del Palau Olímpic.

El Joventut aún tiene que trabajarse una clasificación que el Nanterre, con sus dos victorias ante el Unicaja, ha encarecido. Se sueña en Badalona con reverdecer tiempos no tan lejanos en los que el equipo compitió en Euroliga, la ganó en 1994, la última vez con Ricky Rubio y Rudy Fernández al comando. Es el único equipo de la ACB con más canteranos que el Unicaja y lo aderezó con jugadores interesantes, desde veteranos como Tomic a otros con más proyección como Brodzyanski. Queda la duda de si tendrá dureza para competir cuando los torneos se pongan de verdad trascendentes. Pero juega bastante bien al baloncesto, aunque el domingo ni siquiera compitiera en el clásico derbi ante el Barcelona en la ACB. Con honor y con cantera, en Badalona compite el Unicaja. No son los últimos pasos soñados en la Eurocup, pero hay que forjar un final de temporada digno que no se lleve por delante un proyecto que, pese a los avatares de esta temporada, sigue pintando bien.