El cuento del lobo (20:30)

Tras 15 días sin partidos a causa del brote de covid que hubo en la plantilla (aún hay un jugador que sigue dando positivo siendo asintomático) el Unicaja regresa a la competición con el primer partido del round of 16 de la Basketball Champions League. No es que haya un clima de partido grande precisamente con la visita del Cluj-Napoca y el inicio de esta ronda. La mala marcha del equipo, la ausencia en la Copa y los parones por el covid, además del propio hartazgo con la pandemia, propician que el interés y el seguimiento mengüen. Aunque puede parecer que de manera clandestina, el Unicaja juega un partido importante, como todos los que le quedan por jugar en la BCL. El rival no llama, pero esta competición recuerda al cuento del lobo. Se alerta de que los rivales son mejores de lo que dicen su nombre, sobre todo desde donde viene el Unicaja, pero nunca se sabe dónde puede estar la trampa.

Lo primero es el propio equipo de Katsikaris. El equipo viene de dos semanas de parón colectivo, el fin de semana se empezó a trabajar de nuevo conjuntamente. Se ha evidenciado en otros clubes que a los equipos les cuesta tras un parón de estas características, hay jugadores que responder peor cuando se vuelven a exigir grandes esfuerzos tras pasar el virus. Así que hay contextualizar el partido. El Unicaja no estaba bien antes del parón y tendrá que mejorar ante el aumento de ritmo de encuentros que viene hasta el parón de Copa-Ventana que volverá a detener durante tres semanas la actividad cajista.

El Cluj-Napoca, por su parte, ha jugado esta temporada 24 partidos oficiales y ha ganado 23, sólo perdió un encuentro ante el Hapoel Holon en la primera fase de la Basketball Champions League. Ganó los tres partidos de la previa (8-1 en competición europea, pues ganó los otros cinco de la primera fase, lo que le valió para pasar, como el Unicaja, directo al Round of 16) y también los 15 partidos que ha jugado en la Liga de Rumanía. Un 23-1 que alerta. Es cierto que la liga de su país no es de un nivel alto, impacta más el 8-1 habiendo jugado contra rivales como el Peristeri, el Darussafaka, el propio Holon o el Brindisi. Lo normal hubiera sido pensar que estaría eliminados en Europa. Pero no, hay que tener cierto respeto. Es el segundo máximo anotador de la competición (87.2), tiene una mezcla de americanos y balcánicos que son el esqueleto del equipo y va dominando en su país en los últimos años. Del baloncesto rumano quedan presencias en europeos de los 60 y 70, la irrupción de Muresan y Popa en los 90 y algunos prometedores que no llegaron a consolidarse, caso del canterano cajista Cristian Rares Uta, que llegó a debutar en Euroliga a las órdenes de Joan Plaza. Será el primer rival de ese país al que abordará el club malagueño en sus más de 30 años de historia de partidos europeos. Es la realidad de la Basketball Champions League, que desde hoy entra en un nuevo escenario, sin margen de error para intentar hacer algo grande.