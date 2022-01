Mihai Silvasan, el corazón del Cluj-Napoca

Para el Cluj-Napoca el partido de este martes en el Carpena es algo histórico. El equipo rumano se enfrentará al Unicaja, seguramente el rival de mayor pedigrí internacional al que se haya medido nunca. Su entrenador, Mihai Silvasan, es el corazón del equipo. Natural de la ciudad, fue jugador del primer equipo desde 2002 a 2015, siendo capitán e internacional rumano. Era un 3-4 de gran tiro exterior. Tras una temporada de transición como ayudante, en 2016 se hizo cargo, con 31 años, como entrenador principal, cargo que ostenta seis años después.

Con Silvasan, el este martes rival del Unicaja ha crecido bastante. Ganó dos Ligas, cuatro Copas y tres Supercopas como técnico y en esta temporada ha entrado en otra dimensión en la Basketball Champions League. En agosto consiguió el pase tras eliminar al Peristeri griego y, de manera sorprendente, quedó por delante de Darussafaka, Hapoel Holon y Brindisi, equipos de nivel en el contexto de la BCL. Darussafaka y Hapoel Holon, de hecho, eliminaron a Burgos y Besiktas en el play in para meterse entre los 16 mejores. Al regresar de Estambul tras vencer al Darussafaka hubo un recibimiento por parte de los aficionados en el aeropuerto. Sólo perdieron en Israel, los otros cinco encuentros los ganaron. En la Liga de Rumanía van 15-0 de balance.

Todo ello hace que el Cluj piense que puede hacer algo grande en Málaga, como avisaba su entrenador. "Me sentí muy motivado viendo a los chicos en el último entrenamiento. Nos preparamos muy bien, aunque las cosas cambiaron de un día para otro respecto al primer rival en esta fase. Tratamos de mantenernos enfocados y dar nuestro mejor nivel", decía Silvasan antes de tomar el avión rumbo a Málaga.

"Estamos esperando un partido así, estamos en el Top 16, que es algo importante para nuestro club. No tenemos que detenernos aquí, al contrario. Tomamos cada partido por separado y vemos si somos lo suficientemente buenos para vencer a los equipos que nos enfrentamos. Como cualquier equipo en España, el Unicaja es muy fuerte. Juegan baloncesto a gran velocidad, dependen en gran medida de la transición y el contraataque y tienen una gran plantilla", analizaba el técnico rumano al equipo cajista: "Usa 11 jugadores en rotación, lo que dice mucho sobre su valor. Presiona, no te dejo hacer demasiado en el campo. No atraviesa su mejor momento, tiene un registro de 7-9 en la Liga Endesa, pero cuenta con jugadores experimentados, que han competido al más alto nivel. Tenemos que ir preparados, dar lo mejor de nosotros y veremos en el momento del partido si somos lo suficientemente buenos para ganar. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr una victoria".