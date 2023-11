Horario y dónde ver en TV el CAB Estepona-Unicaja: Un derbi histórico en el Pineda (17:30)

CAB Estepona-Unicaja. Un partido histórico en el Pineda, con un duelo entre dos equipos malagueños en la Liga Challenge, segunda categoría del baloncesto español, por primera vez. El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol llega tras perder su primer choque como local en la temporada y las jugadoras de Francis Tomé no quieren que se repita. Será el tercer encuentro en su feudo en tan solo ocho días por la imposibilidad de disputar el encuentro en Los Guindos este sábado y no poder hacerse en domingo porque las jugadoras esteponeras Aleksandra Parzenska y Sarah Mortensen están convocadas con sus selecciones nacionales.

Explicaba Francis Tomé que el equipo “está dolido” por la derrota y la imagen mostrada el miércoles en casa y que desde la mañana siguiente al encuentro se trabaja para pasar página: “Tenemos que olvidarnos lo antes posible de la derrota y convertirlo en ganas de jugar como nosotras queremos y sabemos”. No lograr vencer ante el colista, que no había estrenado su casillero de victorias, deja claro que en esta LF Challenge “todos los rivales son duros y si no lo respetas y no te respetas a ti mismo, sumas mucho para perder el partido”, como comentaba el técnico malagueño, que dejó claro que el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol “tiene que dar su mejor versión” en el partido de este sábado.

Ambos equipos se conocen perfectamente ya que hay jugadoras con pasado en el rival. En el Unicaja Mijas, la lesionada Clara Cáceres formó parte de la plantilla esteponera en el curso 2020-21, mientras que en el conjunto costasoleño Conchi Satorre, Noelia Masiá e Irene Viruel tienen pasado en Málaga, además del entrenador, Francis Tomé. No será, sin embargo, la primera vez que se vean las caras, ya que los dos equipos se enfrentaron en pretemporada con una victoria para cada uno por la mínima. En el primer duelo, se impusieron las de Francis Trujillo por 63 a 62, mientras que, días más tarde, las esteponeras se llevaron la Copa Andalucía Femenina por 64 a 63.

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol ha comenzado la temporada a buen nivel, con 4 victorias y 3 derrotas que le colocan en 4ª posición de la clasificación, mientras que el Unicaja, tras una gran victoria en Alcobendas, se coloca 2-5 frisando con los puestos de salvación.

La escolta del Unicaja Mijas Carmen Ruiz ha apuntado que el equipo afronta el partido “con ganas de demostrar quiénes somos. Es un derbi malagueño, todo el mundo quiere al baloncesto malagueño en la élite, y creo que es un buen partido para demostrar que nos merecemos estar arriba”. Con respecto al CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, Ruiz ha indicado que es un conjunto “que conocemos muy bien, nos hemos enfrentado unas cuantas veces y conocemos a las jugadoras de sobra. Es verdad que es un equipo muy fuerte en casa, es muy complicado ganar allí en su campo, pero uniéndonos todas podríamos conseguir esa victoria que queremos”.

Fecha y horario

El Unicaja Mijas se enfrentará al CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol este sábado 4 de noviembre, a partir de las 17:30 horas en el pabellón José Antonio Pineda de Estepona

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro, correspondiente a la Jornada 8 de la Liga Femenina Challenge, será retransmitido por ⇒Canal FEB.