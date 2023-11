Yankuba Sima: "Nos vamos pareciendo al Unicaja del año pasado"

Alberto Díaz, Jonathan Barreiro y ahora Yankuba Sima. El pívot gerundense hablaba en los micrófonos de Ser Málaga; momento dulce el que vive el Unicaja y un viento favorable que aumenta su intensidad. El mantener la frialdad en inicio titubeante para marcar una velocidad de crucero, ya con cinco victorias consecutivas. "El Unicaja es un club grande y muy exigente. Está claro que si no ganas, la gente va a estar muy descontenta; había presión, pero hay que tener en cuenta que no llegábamos en las mejores condiciones. Teníamos jugadores que estuvieron en el Mundial, David no estaba por lesión, entonces necesitábamos algunas semanas para encontrarnos cómodos. Poco a poco vamos demostrando el equipo que éramos el año pasado. No podemos dejar que nos preocupe la situación, sino el ir trabajando partido a partido, porque así no se puede levantar cabeza. Teníamos la mentalidad positiva de encarar los partidos con ilusión y poder remontar la situación". Vestuario que no tuvo un ápice de duda. "Estoy muy bien. Sano y adaptado. Contento con el equipo, por cómo estamos rindiendo ahora. Mejorando todos cada semana y cada vez más cómodos", afirmaba un Sima que ya es reconocible, lesión en verano que queda atrás.

"La lesión fue un palo muy duro. Estuve todo el verano en Málaga trabajando físicamente, también en mi juego, tratando de mejorar las cosas que hago bien y abrir repertorio con Fran Vázquez. Me encontraba en un punto muy bueno y también encaraba la pretemporada con muchísima ambición. Sí que fue un palo porque llegó justo antes de entrenar, pero me he recuperado bien. Poco a poco encontrándome mejor y ayudar al equipo en lo máximo que pueda", recuerda aquel episodio, aunque su regreso al equipo fue fluido. "No me costó entrar porque Ibon confía mucho en mí. Además que todos conocemos muy bien la forma de jugar, los sistemas, los compañeros hemos renovado todos, por lo que ese proceso de adaptación no fue complicado, sino el de coger ritmo y forma. No solo yo, todo el equipo se va encontrando en mejor estado de forma".

Semana productiva de entrenamientos, sin partido de BCL, y una plantilla que va adquiriendo frescura. "Se puede ver de las dos maneras. Obviamente nos gusta estar en dos competiciones porque compites más, juegas contra más equipos, pero el no jugar entre semana nos permite preparar de forma máxima el partido ante el Obradoiro, que es muy importante. Es un equipo que se tiene que estudiar muy bien, así que a prepararlo de la mejor manera que se pueda. Muy incómodo porque tiene muchos sistemas y variantes, un gran entrenador como Moncho, así que será un partido difícil, como uno más de esta Liga con un nivel tan alto. Pero si trabajamos y jugamos concentrados, tendremos unas opciones altas de ganar".

"No hemos hablado nada. Solo digo que estoy contento y cómodo en Málaga. Ahora no pienso en cosas de contrato, sino en esta temporada, disfrutarla al máximo. Trabajar y mejorar cada día para sacar el máximo rédito. Cuando se tenga que hablar, pues veremos. Tenía esa opción de renovar solo por un año, también el club", futuro que no está ahora mismo en la cabeza del catalán. Acaba contrato el próximo verano.