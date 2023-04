Horario, TV y dial del Casademont Zaragoza-Unicaja

La ACB ha dado a conocer los horarios y diales de la jornada 29, en la que el Unicaja visita al Casademont Zaragoza, segunda plaza importante en una semana exigente para los malagueños. La cita en el Principe Felipe se jugará este domingo, 23 de abril, a partir de las 17:00 horas; se quiere buscar la vigésima victoria en competición doméstica, la que supondría dar un ligero salto en la pelea por la cuarta plaza, ya con el pase a play off ratificado tras ganar en el Pazo de Lugo. Estos son todos los horarios y diales:

Sábado, 22-18:00h

BÀSQUET GIRONA-COVIRAN GRANADA

Movistar Deportes 2 (Dial 60)

Sábado, 22-20:45h

BARÇA-GRAN CANARIA

Movistar Deportes (Dial 59)

Sábado, 22-20:45h

VALENCIA BASKET-SURNE BILBAO BASKET

Movistar Deportes 3 (Dial 61)

Domingo, 23 -12:30h

BAXI MANRESA-UCAM MURCIA

Movistar Deportes 2 (Dial 60)

Domingo, 23 -13:00h

LENOVO TENERIFE-RÍO BREOGÁN

Movistar Deportes (Dial 59)

Domingo, 23 -17:00h

CASADEMONT ZARAGOZA-UNICAJA

Movistar Deportes 2 (Dial 60)

Domingo, 23 -17:00h

MONBUS OBRADOIRO- REAL BETIS BALONCESTO

Movistar Deportes 3 (Dial 61)

Domingo, 23 -18:00h

JOVENTUT BADALONA-REAL MADRID

(#VAMOS) Dial 8

Domingo, 23 -20:00h

CARPLUS FUENLABRADA-CAZOO BASKONIA

Movistar Deportes 2 (Dial 60)

Cambio de horarios por la Final Four de BCL

Tras la clasificación de Unicaja y Lenovo Tenerife para la Final Four de la Basketball Champions League, que se jugará del 12 al 14 de mayo, las fechas y horarios de sus partidos de las jornadas 32 y 33 de la Liga Endesa han sido reprogramadas, con afectación a los dos partidos del equipo malagueño para dejar hueco a la disputa del evento en Málaga.

Así las cosas, el miércoles 3 de mayo se jugará el duelo entre el Unicaja y el BAXI Manresa, a partir de las 19:30 horas. La ACB programó a comienzos de temporada el calendario para que hubiera duelos directos entre los equipos en la misma competición europea. Los catalanes forzaron el tercer encuentro ante el Tenerife, pero no lograron el puesto. También se reprograma el Lenovo Tenerife-UCAM Murcia para el mismo día a las 21:30 horas.

Además, el Unicaja-Lenovo Tenerife de la penúltima jornada se fija en principio para el domingo 21 de mayo a las 12:30 horas, aunque puede variar. Puede ser el quinto duelo entre los dos equipos esta temporada si ambos se ven las caras en semifinales, tercer y cuarto puesto o final de la Final Four. Si no hubiera ningún equipo ACB en la F4 de la Euroliga este partido se jugaría el jueves 18 de mayo, ya que entonces la jornada 34, última de la liga regular, se disputaría el domingo 21 de mayo. Real Madrid y Barcelona juegan los play off ante Partizan y Zalgiris al mejor de cinco partidos para acceder a la Final Four, prevista del 19 al 21 de mayo en Kaunas, una semana después que la de BCL en Málaga. El Unicaja, de hecho, visita al conjunto blanco en medio de ese play off en la ACB, puede ser una buena oportunidad para meter mano.