Horario, televisión y cómo ver el Unicaja-Montakit Fuenlabrada

El duelo entre el Unicaja y el Montakit Fuenlabrada, que se celebra este jueves 9 de mayo correspondiente a la jornada 31 de la Liga Endesa de la temporada 2018/19, será retransmitido este jueves, a partir de las 19:15 horas, por Movistar Deportes (Dial 53).

Un partido importante para el conjunto de, que tiene la oportunidad de asegurar matemáticamente su presencia en el play off de la ACB. Debe ganar su partido y que no lo hagan el Divina Seguros Joventut, el Iberostar Tenerife o el Tecnyconta Zaragoza. En el equipo cajista no estarán por lesión por una rotura en el isquiotibial de la pierna derecha , ni