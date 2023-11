Horario y dónde ver en TV el Real Madrid-Unicaja

Reto mayúsculo para el Unicaja. Los malagueños viajan a la capital de España para enfrentarse este domingo al Real Madrid. Será también un duelo de buenas dinámicas, ya que el Unicaja, inmerso en una racha de 8 victorias consecutivas entre Liga Endesa y BCL, buscará el noveno triunfo ante el equipo con el mejor balance de victorias y único invicto de las grandes ligas de Europa. Hasta el momento, el Real Madrid no conoce la derrota esta temporada tras haber disputado 9 encuentros en Liga Endesa, 8 en la Euroliga y 2 en la Supercopa Endesa, esta última competición que ganó tras imponerse al Unicaja en la final por 81 a 88.

En suma, 18 triunfos consecutivos en el presente curso, habiendo superado en Liga Endesa a equipos como el Barça, Bàsquet Girona, UCAM Murcia, Lenovo Tenerife o Surne Bilbao Basket, a quien se impuso en la última jornada por 84 a 87. En la Euroliga, en la que también es líder en solitario, esta semana doblegó al Valencia Basket (73-76) y al Mónaco (82-51).

La maldición del WiZink Center

No queda ahí la cosa, ya que para prolongar su racha de victorias el Unicaja deberá romper el maleficio del WiZink Center, una pista en la que el Unicaja no ha ganado nunca en liga regular de la Liga Endesa en las 11 temporadas que se ha enfrentado a los blancos en este pabellón. De hecho, hay que remontarse casi 18 años, al 15 de enero de 2006, para la última victoria del Unicaja en liga regular en Madrid, con resultado de 77 a 86, y que tuvo lugar en el Palacio de Vistalegre. Como dato, en el banquillo del Real Madrid se encontraban en aquel partido dos viejos conocidos de la afición malagueña: Bozidar Maljkovic y, de técnico ayudante, Joan Plaza.

Pese a todo, el Unicaja sí sabe lo que es ganar en el WiZink Center frente al Real Madrid, ya que lo hizo el 15 de marzo de 2013 pero en otra competición. Fue en el Top 16 de la Euroliga cuando se impuso por 74 a 77. En aquel encuentro se encontraban dos jugadores de la actual plantilla: Augusto Lima -que no podrá disputar este próximo partido- y Alberto Díaz, que no disputó ningún minuto ese día. Desde aquel encuentro, el Unicaja no ha vuelto a ganar al Real Madrid en su cancha en ninguna competición, una larga sequía a la que ahora tratará de poner fin para, además, sumar su primer triunfo en Liga Endesa en el pabellón de la Calle Goya.

En total, son 104 partidos los disputados ante el Real Madrid a lo largo de todas las competiciones, el tercer equipo al que más veces nos hemos enfrentado en nuestra historia, con un balance de 30 victorias y 74 derrotas. Si nos ceñimos a la liga regular de la Liga Endesa, son 38 encuentros los celebrados en Madrid, con solo cuatro triunfos malagueños. En la presente temporada, sin embargo, el Unicaja ya se ha medido a los blancos en dos ocasiones: en el XII Costa del Sol de pretemporada, con victoria malagueña (83-66); y, como ya se ha dicho, en la final de la Supercopa Endesa, con derrota por 81 a 88.

Fecha y horario

El Unicaja se enfrentará al Real Madrid este domingo 19 de noviembre, a partir de las 12:30 horas en el WiZink Center.

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro, correspondiente a la Jornada 10 de la Liga Endesa, será retransmitido por Movistar Plus -dial 7- y ⇒Unicaja Baloncesto Radio, en directo desde Le Grand Café Centro.