Ibon Navarro: alerta con el Baskonia, enfermería y el liderato

La Final Four de BCL en Belgrado, pero antes un duelo grande con el Baskonia este domingo (18:30 horas). Ibon Navarro hablaba en la previa después de la jornada de descanso, también de una sesión de trabajo invisible en el mar el miércoles para llenar el depósito. Viene un repecho en la temporada y con una enfermería liberada . "Sí están todos bien. En principio están todos bien. Por ahora no hay ningún percance. El tema del virus ha quedado atrás". Osetkowski ya está en plenas condiciones, mientras que no consta un problema físico. Se tocará madera. "Lunes y martes cargamos mucho, miércoles ligero antes de marcharnos, ahora mas específicos para preparar el partido. Cargamos porque no habrá muchos más entrenamientos porque no tendremos días. Ahora, después de la Final Four, será descansar, preparar y jugar. Es el único periodo donde nos lo podemos permitir", semana útil para el entrenador del Unicaja, que avisaba del potencial del Baskonia, pese a estar fuera de play offs de ACB. Es un Euroliga y ese mandamiento está por encima. "Si ya el Baskonia es de por sí peligroso, digamos que su situación les hace más peligrosos si cabe. Quedan cinco partidos. No sabes qué calendario es bueno y malo, nunca sabes en estas jornadas. Pero ellos necesitan victorias para subir a puestos de play off, a pesar de que vienen de dos partidos de esta semana. Vendrán con algo más de cansancio, pero con la adrenalina de estar al límite. Tienes que tenerles mucho respeto, por el talento tremendo que tienen, el carácter competitivo en momentos complicados, donde siempre dan un plus. Tenemos que estar preparados para encontrarnos con la mejor versión del Baskonia".

"La experiencia te dice que no tiene mucho que ver. El último éxito lo hicimos tras perder dos partidos en ACB, con lo cual da igual lo que pase el domingo de cara a BCL. Lo importante es que salgamos con buenas sensaciones, jugar contra un equipo como el Baskonia, que pueden ganar y tienen mucho talento. Pero lo importante es que hagamos las cosas bien, que pasemos bien, compartamos el balón, defendamos sólidos, bien en el rebote, limitar los tiros de tres puntos suyos (el que más mete en la competición). Que las líneas principales del partido, a nivel estratégico, las respetemos y seamos disciplinados. Hacer las cosas que creamos que nos harán competitivos", afirmaba el vitoriano, que insistía que no habrá experimentos de cara a Belgrado. "El Baskonia es el tiro que más mete de tres de la ACB, y Murcia es de los que menos. El laboratorio no tiene nada que ver. Tienen cosas distintas, las estructuras son distintas, cómo tienes que atacarles. Centrarnos en este. La entidad del Baskonia ya es suficiente como para no pensar en más allá. Ya nos va a costar tener opciones contra ellos, si no estamos concentrados nos ganarán porque son un buen equipo. No tienen similitudes a nivel de baloncesto. Son partidos muy diferentes".

De los efectos en el rival sin Moneke, duda. "Supongo que cambiarán. Los minutos de Dani Díez al cuatro son mayores, contarán con Costello en esa posición, y luego a ver con Tadas porque hace de todo, al tres, cuatro, al cinco, es un multiusos. Vamos a tener una idea, aunque nuestros cuatros no son como Shengelia, por ejemplo. Sí les afecta porque es un jugador que tiene mucha energía, al que le buscan en situaciones de uno contra uno, es el equipo que más lo hace cuando está con Howard en cancha. Si le quitas a ese jugador que da energía, que genera canastas a campo abierto, capaz de rebotear, subir el balón y finalizar... Es una baja importante para ellos. Pero por cómo tienen montado el equipo, pueden hacer que no se note tanto, dentro de que sí se va a notar". Y el peso de mantener el liderato antes de viajar a Belgrado. "No sé si los jugadores han hablado de mantener el liderato, nosotros con ellos no. Ser primero en la jornada 30 o 31 no te aporta nada clasificatorio, te da algo. Tenemos esa Final Four, esos cinco jornadas de ACB, sobre todo con ese evento que mentalmente o emocionalmente nos va a afectar en un sentido u otro, y es muy difícil que acabemos con pleno de victorias, seguramente igual que el Madrid si entra en Final Four pero ya no es problema mío. Tengo que pensar en que si no ganamos los cinco partidos, no seremos líderes. Y no pasaría nada, porque no es nuestro objetivo o prioridad, sino llegar bien a los play offs lo más arriba posible. Es más importante que ser primero o segundo".