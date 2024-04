Chima Moneke, duda para el Unicaja - Baskonia

El Baskonia no podrá contar este viernes con Chima Moneke, partido ante la Virtus (20:30 horas) donde los vitorianos se juegan su futuro en Euroliga, entrar en unos play offs donde se enfrentarían al Real Madrid en una serie a cinco partidos. 48 horas después, los vitorianos juegan ante el Unicaja, por lo que será duda, ante el poco margen para que esos problemas de tobillo. "Moneke no va a poder jugar. Será una baja importante pero nunca hemos llorado ni lo vamos a hacer mañana. Hemos peleado todo el año para depender de nosotros mismo y debe ser una presión positiva mañana", explicaba Dusko Ivanovic en la previa. Problema para la pintura baskonista, con solo Sedekerskis como cuatro puro o Dani Díez, ya de por sí una rotación corta. Moneke es el actual MVP de la ACB (20.4 de valoración por partido), jugador que da y quita pero importante en un Baskonia que estará liderado por Markus Howard.

Pese a priorizar ese partido de Euroliga, el Baskonia llegará exigido a Málaga, obligado a sumar victorias para jugar play offs de ACB, donde no sería extraño una serie ante el Unicaja, de esos rivales potenciales en esos últimos vagones. Llegarán los vascos cansados y el Unicaja con el depósito lleno, pero es un rival de Euroliga, con armas potentes.

Exhaustos a Málaga

