Ibon Navarro: mercado de Euroliga, tentaciones y las bazas del Unicaja

El Unicaja tendrá que lidiar este verano con un mercado complejo, en una posición ventajosa porque el la plantilla está salvaguardada, con solo cinco jugadores que acaban contrato (Ejim, Lima, Sima, Barreiro y Thomas). Pero sobre todo por el riesgo de que algún efectivo por contrato en vigor abandone el club ante el poderío de la Euroliga, algo que ya pasó con Brizuela, y que obliga al club a trabajar en varios escenarios. La eliminación de la Copa del Rey, semana que marca el inicio del mercado, abre a la reflexión de si puede condicionar al club malagueño, jugadores que puedan plantearse su futuro en el club o que se está lejos de un primer nivel que este Unicaja sí ha demostrado coquetear. Ibon Navarro hablaba en sala de prensa de un tema que irá acrecentándose con el paso de la semana, como gestor y medir que los trece jugadores mantengan sus aspiraciones en Málaga, un proyecto de largo recorrido aún en Los Guindos, pero es un factor de riesgo inevitable.

"Queda mucho. Es algo que si llegas al final de temporada, sin un objetivo común, sin tener claro que tus objetivos personales pasan por conseguir los del grupo, puede ser un problema. Creo en las personas que hay en este equipo. Son pocos jugadores los que acaba; seguramente no podamos competir con el atractivo que puedan tener ciertos equipos que juegan Euroliga, pero creo que aquí ofrecemos otras cosas. El club ofrece otras cosas, el equipo ofrece otras cosas, y creo que los jugadores se han dado cuenta, que no es fácil, que el cartel individual mejora si el grupal es bueno, y al revés. Siempre he dicho que tenemos 13 jugadores de Euroliga porque son capaces de dar un rendimiento en poco tiempo muy alto, en poco tiempo, precisamente lo que buscan equipos de Euroliga, no estrellas, sino que se complementen bien a sus estrellas. No puedo pelear contra eso porque es verdad, pero los jugadores que tienen contrato y los que acaban, son conscientes que cuanto mejor lo haga el equipo, su situación personal va a ser mejor. Y siempre es mejor poder elegir que no hacerlo; pero una vez puedan elegir, usaremos nuestras bazas para convencer a nuestros jugadores de que se queden, si las dos partes queremos que sea así", explicaba el entrenador del Unicaja. Esas armas humanas, de asegurar una buna vida en Málaga, pero que vaya ligado al crecimiento deportivo, imprescindible en ese proceso.