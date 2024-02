Jonathan Barreiro: "Si el Unicaja quiere que continúe, nos sentaremos"

Jonathan Barreiro acaba contrato con el Unicaja este verano. A sus 27 años, se trata de un producto cotizado, jugoso en el mercado por su condición de cupo, tan problemático para los clubes a la hora de planificar porque escasean. Y un rendimiento contrastado en Málaga, buen encaje el que ha encontrado el gallego en este Unicaja de Ibon Navarro. Preguntado en Zona Verde de 101 TV por una continuidad que el Unicaja desea, aunque es una renovación todavía en fase embrionaria. "Esa pregunta no es solo para mí. Tampoco podemos hablar mucho de eso porque todavía no se ha comentado. Cada club tiene sus momentos a la hora de afrontar estos temas con los jugadores. El club, si está interesado, dará el primer paso y se comunicará con mi entorno. Y nosotros estamos disponibles para sentarnos a ver qué nos proponen, pero a día de hoy poco puedo contar porque aún hay poca cosa. El Unicaja marcará los tiempos, es respetable, nos sentaremos a hablar si lo consideran. De esas cosas no suelo hablar mucho. Siempre he estado más ajeno a lo que pasa a mi alrededor, ya lo estaba con 12, ahora igual con 27. Estoy centrado en lo mío", decía Barreiro, poco concluyente. Pero al Unicaja le consta que tiene esa predisposición para continuar en Málaga, que ya supone un avance importante en esa negociación aún por descifrar. Como ya se ha contado recientemente, hay interés mutuo por ambas partes en que cumpla más temporadas en Málaga, un Barreiro que llegó a Los Guindos en 2021 y que se acerca a la etapa de madurez en su carrera, aún con buenos años de nivel por dar.

Barreiro también hablaba de esa química tan singular que caracteriza a este Unicaja, que puede ser otro motivo de peso para seguir en el club, el ver que esa esencia del vestuario no se toca. Recordaba que fue un proceso corto. "Generar un ambiente bueno de trabajo, congeniar bien con los compañeros y crear esa química no es fácil. Es un proceso largo a veces, que los jugadores nos tenemos que adaptar. Como nos pasó a nosotros, a veces se hace en una pretemporada u otras veces se tardan años. La dirección del club ha fichado jugadores que hemos congeniado a la primera, que cada uno tiene su rol dentro del equipo a tener las cosas claras y que funcionen. Es muy complicado conseguir lo que hemos conseguido, el estudiar a los jugadores para que salgan las cosas así. Cuando se marchó Darío, te da lástima porque has vivido buenos momentos, con él, la Copa del Rey que supone una unión, pero por otra parte te alegras de que le salga una oportunidad así, alguien a quien respetas y admiras, pues que le vaya así de bien", mensaje para su amigo Brizuela.