Unicaja y Euroliga, desde dentro: "Ahora mismo sería dispararse en las piernas"

En su entrevista en Onda Cero, Nihad Djedovic dejó una reflexión interesante sobre la Euroliga, acerca de la que se debate en algún sector de Málaga sobre si habría que intentar volver. El club tiene sus razones para no plantearse ahora mismo, en el formato actual, regresar a la competición en la que estuvo 15 años. Pero en el vestuario lógicamente hay jugadores cuya carrera va hacia arriba y aspiran a ella. Djedovic la ha jugado tiempo y tiene ese gusanillo matado.

"Es un tema complicado ahora. La Euroliga está buscando dónde expandirse, si seguir con este formato. Hay muchos partidos y los jugadores no tienen tiempo de entrenar y descansar. Sería dispararse en las piernas ahora mismo entrar en la Euroliga. Necesitas muchísimo dinero, sabemos que el baloncesto no es un deporte rentable. Con tantos partidos necesitas 15-16 jugadores, pero no jóvenes, sino que jueguen. ¿De cuánto dinero hablamos más? Hay que esperar hacia dónde va la Euroliga, en qué formato se va a jugar en los próximos 10 años", opinaba Djedovic: "Málaga, como ciudad y club, está preparada para jugarla, sin ninguna duda, pero no sé si es una buena idea para el proyecto del baloncesto del club. Si entras en la Euroliga debes saber que en la Liga Endesa no vas a estar segundo, que vas a ser octavo a lo mejor, peleando por entrar en el play off. Hay que saber dónde está. Jugar la Euroliga como el Asvel o el Alba Berlín lo podemos hacer, perder casi cada partido. ¿Y para qué te vale? Tienes mal rollo en la ciudad, la gente va a decir ¿por qué jugáis esta Liga? Bla, bla, bla... Para una temporada hacerlo bien en Euroliga no tengo dudas de que podríamos hacerlo bien. Pero pensando en 2-3 temporadas necesitas un plan de jugadores, mucho más gente trabajando para el club".

Cuestionado por si le gustaría personalmente volver a jugar la máxima competición, Djedovic decía que "si puedo elegir jugar otra vez la Euroliga no sé lo que haría. Mirando el calendario y todo eso... Vengo de otra situación, el dinero para mí ahora mismo no es lo más importante, hay otras cosas más importantes. Hay jugadores que ven todo con la perspectiva del dinero. Da igual donde me paguen, yo voy para allí a jugar, si es Euroliga, Japón... No lo veo así. Yo busqué una ciudad, un club donde me gustaría jugar, donde puedo crecer como persona y jugador, donde mi familia está bien. Nunca puedes decir no a volver a la Euroliga, pero yo estoy muy a gusto aquí, en Málaga".