Ibon Navarro: "No podemos considerarnos candidatos al play off"

El Unicaja cedió una nueva derrota ante el Herbalife Gran Canaria e Ibon Navarro se rindió a la superioridad que mostraron los isleños. "Felicitar al Gran Canaria por la victoria. Han jugado mejor y han merecido ganar. Han hecho un gran trabajo defensivo", comenzaba a explicar el técnico cajista en sala de prensa tras el encuentro: "Comenzamos el partido con dos o tres errores graves. No empezamos de la mejor manera. Queríamos controlar a Andrew. Fuimos capaces de volver al partido".

"Las ocho pérdidas en el primer cuarto nos han dado un ritmo de juego muy bajo. No conseguimos correr. En el segundo cuarto manteníamos el tono defensivo. La baja anotación de Gran Canaria... Nosotros hemos estado mal, han jugado con una defensa inteligente. En el tercer cuarto ellos tuvieron un éxtasis anotador y se abrió el partido. Se han ido de 15 puntos y ha sido complicado", explicaba el entrenador vitoriano, que explicaba que ya en el tramo final, viendo que el partido se iba, apostó por dar descanso a los tocados: "Decidimos reservar a jugadores que estaban tocados y dar minutos a otros. Nos ha faltado un poco de puntos en el exterior. Ha sido fruto del buen trabajo del Gran Canaria en las zonas bajas de la pintura. Se te hace de noche cuando estás ahí cerca".

No quiso oír nada Ibon Navarro sobre el play off que, entre risas, lo descartaba como objetivo: "Nosotros pensamos en ganar hoy aquí. Sumar victorias. Pensar en eso sería equivocarnos. Tenemos que ir partido a partido. Ya veremos en las últimas jornadas si hay opciones. No podemos considerarnos candidatos a play off. Si estás dos derrotas abajo sería engañarnos".

"El número de posesiones no ha sido demasiado alto. Ellos han sacado canastas fáciles por errores nuestros. Ellos tenían demasiados automatismos. Cuando vas debajo en el marcador, pasa esto. Hemos tenido que hacer cosas diferentes. Darío, Francis... han intentado anotar de fuera", aludía Ibon Navarro sobre el exceso de lanzamientos de tres y la escasa anotación.

Sobre la baja de última hora de Axel Bouteille, con problemas en el tobillo, comentó: "Es un problema físico. No tuvo ningún percance en Rumanía pero entró después, ayer no pudo entrenar en Málaga. Confiamos que pudiera estar hoy pero se encuentra peor. Es un jugador importante para nosotros. Queremos contar con él. no sabemos cuando estará. Tenemos que trabajar con lo que hay".