Ibon Navarro: "Hoy hemos sido capaces de leer el partido"

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, atendió a los medios tras la contundente victoria de su equipo ante el Real Betis. Los malagueños rompieron el encuentro en el primer cuarto y no le dieron ninguna opción al rival. Navarró destacó el trabajo de los suyos, que se fueron a los 106 puntos, pero sobre todo alabó la labor realizada atrás.

"Felicitar al equipo por el trabajo y por el resultado. Hemos recibido algunas canastas al principio que nos incomodaban, pero hemos ajustado bien y los hemos alejado del aro. Creo que hemos hecho un buen trabajo en líneas generales. Tener un equipo con 13 profesionales hace que todo el mundo que entre al campo lo quiera hacer bien y eso nos ha permitido mantener la intensidad los 40 minutos, hasta el final. El Betis ha echado de menos a Eulis Báez, que conoce la liga y juega de media 24 minutos, eso les ha pesado, aunque no por ello hay que restar calor al equipo", valoraba el entrenador cajista.

Cuestionado sobre la mejor versión de Kendrick Perry, acudía a sus declaraciones en la previa: "Yo os dije que es cuestión de tiempo, hay que esperar a estos jugadores que vienen de estar desentrañados, solo recuperando. En el día a día le veíamos cogiendo sensaciones y recuperando la chispa". También añadió: "El partido en ataque ha sido como ha sido, pero a eso hay que sumarle que les ha tocado bailar con le mejor de la liga, a Alberto y Kendrick, y él ha hecho un trabajo espectacular, su nivel atrás ante una prueba como Shannon Evans ha sido fantástica y la ha pasado con creces".

En la pista del Carpena se vivió una auténtica explosión anotadora de los malagueños, que castigaron al Betis desde todas las posiciones. "Todos los partidos no son iguales, hay que saber leer los partidos. Hemos sido capaces de ver como colapsaban el medio campo y hemos sabido atacar bine. Está claro que cuando dominas el rebote defensivo y las líneas de pase puede correr más. Eso ha sido hoy, habrá día que encontremos rivales diferentes. No siempre vas a poder jugar igual. Es un partido que ganas de mucho y el equipo rival se deja ir, no va a ser siempre así", comentaba del nivel ofensivo del equipo.

Otras de las buenas noticias fue el debut de Saint-Supéry esta temporada, el canterano está en la disciplina del equipo y está listo, como hoy en sustitución de Carter, para vestirse cuando sea necesario. "Le he pedido que no fuera el niño que solo quiere atacar. En ataque que no le dieron el balón para que tirar por tirar, que siguiéramos haciendo las cosas bien. No sé cómo ha sido el parcial con él en pista, pero ha hecho cosas bien, ha podido sacar una falta y ha metido los tiros libres. Él tiene que venir con la mentalidad de que ya no es un niño, él es el jugador número 13, tiene que venir sabiéndolo y tiene que entrenar sabiendo que es el 13 porque quiere jugar", concluía con lo que le había pedido antes de saltar a la cancha.