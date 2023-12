Ibon Navarro: "Necesitamos un paso adelante del equipo en lo que Barreiro es excelente"

Ibon Navarro compareció en la sala de prensa del Martín Carpena en la víspera del partido ante el Baxi Manresa, en lo que supone el regreso al Palacio tras cuatro semanas fuera por la celebración de la Copa Davis. Lamentaba el técnico vitoriano que sólo habrá una sesión previa en el Palacio. "Estamos algo disgustados porque vamos a tener los mismos entrenamientos aquí que el Baxi Manresa. El año pasado se hizo un esfuerzo para que pudiéramos entrenar con más margen, pero así estamos este año, con ruiditos [se escuchan pruebas del videomarcador]. Hemos tenido que cambiar el entrenamiento, que un día antes no debe ser para coger sensaciones y volver a sentirnos en casa. Un poco disgustados con eso, vamos a jugar en casa y sólo tenemos un entrenamiento y el tiro. Esperemos que el año que viene, que la Copa Davis se hará aquí de nuevo, se haga el esfuerzo para que podamos entrenar lo antes posible. Desde el miércoles se podía haber montado la cancha. Espero que el año que viene se haga", razonaba Ibon Navarro, que estaba satisfecho con ese periplo: "Si nos dicen antes de marcharnos que íbamos a ganar los tres partidos de ACB lo hubiéramos firmado con nota. El partido de Le Mans nos ha puesto en situación de alerta en la BCL, pero la nota es muy positiva. Con ganas de volver a casa".

Sobre el estado físico, Ibon decía que "hubo problemas al comienzo de semana. Alberto se perdió un par de días por un virus, molestias estomacales. Tyler, con los mismos síntomas más acentuados, hasta el jueves no pudo hacer nada, a ver si nos pueden ayudar. Aparte de los de Jonathan bien, Tyson trabajó con normalidad, salvo que lo de Tyler que le han dejado un poco bajo, los demás están bien", afirmaba el entrenador cajista, que hablaba de lo que supone la baja de Barreiro: "No cabe duda de que es importante para nosotros, es esa pieza, nuestro tres grande, que nos da tamaño, rebote y defensa, estaba con unos niveles de confianza muy alto, con porcentaje de tiro altísimo. Tengo claro que es una baja importante. La situación se ha dado con anterioridad en otros puestos, que el equipo dé un pasito adelante en las cosas que Jonathan es excelente para que lo notemos lo menos posible. A ver si se pueden acortar los plazos y llegar a mediados de enero".

Fue cuestionado Ibon Navarro por la desconexión que tuvo el equipo tras el descanso en Bilbao y si se había hablado en el vestuario por la referencia que hizo a la salida de Mario Saint-Supéry, del que el técnico ha dicho repetidamente que es jugador del primer equipo y de hecho es uno más, cuando se ganaba por 22 puntos en el tercer cuarto y que el equipo interpretó mal. "Si Mario entra en la primera parte no hubiera pasado, lo pensamos, pero Surne empieza a cambiar quintetos en ese momento y no queríamos cambiar. Entró Mario pronto en el tercer cuarto, nos fuimos con 22, el equipo se equivocó con que el partido ya estaba sentenciado. Seguramente si le hubiéramos dado la entrada antes no hubiera pasado. Hay que aprender de estas cosas, tanto el equipo como nosotros como, para que no vuelva a pasar", señalaba Navarro.