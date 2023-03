Ibon Navarro: "Toca volver a coger sensaciones y el calendario no ayuda"

El Unicaja recibirá este miércoles al Limoges a las 20:30 horas en el Martín Carpena con el objetivo de reencontrarse con las buenas sensaciones que parecen haber desaparecido en los últimos encuentros. "Lo que hemos hecho nos lleva a desentrenarnos, fueron nueve días donde llegas mejor de la cabeza y por eso la temporada no se nos va a ser larga. Ahora toca volver a coger sensaciones y el calendario no ayuda. Podíamos haber ganado estos dos partidos, pero estamos aquí para tomar decisiones y toca arriesgar para llega bien al final", explicó de forma contundente Ibon Navarro en la previa.

Aunque, el técnico cajista dejó claro que este grupo sigue teniendo hambre: "Los primeros que quieren ganar y estar en el playoff son ellos, no es una cuestión de querer, sino de poder. Requiere su tiempo, no depende de que hoy quiero, toca reencontrarse y que las cosas salgan mejor, el error que estamos cometiendo ahora es querer hacer raíces cuadradas sin saber sumar y restar. El deseo sí depende de ti y ahí no se les puede pedir nada. Esto es innegociable e incuestionable, insisto que es cuestión de tiempo, pero la competición no espera y el tiempo se saca ganando. Es una apuesta que hicimos y debemos ser consecuentes con ella. Ojalá en abril o marzo de sus frutos".

Eso sí, el Unicaja se medirá en la penúltima jornada del grupo K de la Round of 16 de la BCL a un Limoges que llega sin conocer la victoria en esta nueva fase: "Vienen sin nada en juego y les falta Lang. Es un equipo distinto que han sumado reincorporaciones y cambiado el rol varios de sus jugadores. La baja de Hawkins y de Lang les convierte en un equipo nuevo, muchas posesiones por parte de Bryce y Graves. Equipo imprevisible porque vienen de hacer un buen partido, pero nosotros estamos obligados a recuperar el acierto. No depende de nosotros, por supuesto, que queremos, pero depende de sensaciones. Partido trampa, no, es muy importante para nosotros y vamos a ver como les afecta a ellos sin jugar sin presión y ver como controlamos el cambio de roles".

Si vence el conjunto de Los Guindos y hace lo propio Galatasaray en casa de AEK, los malagueños llegarían a la última jornada del grupo con una pequeña ventaja. Por eso, Ibon tiene claro con quien va: "Prefiero que gane Galatasaray, hace dos semanas te hubiera dicho que ganaba AEK seguro, pero ahora no sé. Galatasaray con nosotros ha demostrado que ha dado dos pasos adelante en defensa. Aunque es el primer partido después de mucho tiempo que AEK juega con publico y eso no es sencillo, pero Galatasaray me dio muy buena imagen. Si gana AEK hay que jugársela en un ambiente parecido al de Salónica".