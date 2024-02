Ibon Navarro, sobre Tyson Pérez: "Es un animal competitivo"

Todo sigue siendo alegría y felicidad en los aledaños del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante el rendimiento de un Unicaja que no baja el ritmo competitivo en ningún momento y sigue sumando victorias en Liga Endesa y Basketball Champions League. Antes del duelo contra el Morabanc Andorra, Ibon Navarro atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa.

El técnico habló sobre Tyson Pérez: "Es un chico emocional, pero cuando el partido empieza es un animal competitivo. Lo que le interesa es ganar. Seguro que tiene ganas de enfrentarse a Melvin, a Will… Sólo va a pensar en hacer lo que tiene que hacer y en competir. Puede que por falta de ritmo cometa algún error". Además, comentó su estado de forma tras la lesión: "Hace unos días hablé con él por su cumpleaños. Lo importante es que ya vuelve a jugar y que tenga salud de aquí a final de temporada y no tenga problemas. Mañana es su primer partido después de esta lesión y no se sabe cómo volverá, pero es un jugador que puede tener mucho impacto". Antes de zanjar el tema, se vio obligado a responder sobre que jugador no seguirá ante el buen rendimiento del plantel en general: "Estamos en febrero y pasan mil cosas. Y ya no de aquí a junio, sino de aquí a la semana que viene. Ojalá tengamos ese problema".

Después de esto, pudo hablar de cómo llega su equipo a esta cita liguera: "Creo que el hecho de haber viajado en Charter creo que tiene un porcentaje alto de la victoria del miércoles. Remontándonos a la semana del equipo, viaje a Vitoria con escalas y te caes en el último cuarto. El hecho de ir así a Cholet nos ayudó a llegar bien al último cuarto. Puede que mañana nos cueste entrar un poco al partido, pero están bien". Como consecuencia, quiso dar su visión del rival: "La línea exterior es muy peligrosa. Tienen muchos jugadores que trabajan para el equipo. Es un equipo que está bien hecho, aunque quizá les falte algo de tamaño en la línea exterior. Tienen talento. Será un partido exigente a nivel de defender pronto. Son el equipo con menos pérdidas de la Liga".

Ibon no pudo esquivar ser preguntado por las palabras del entrenador del cuadro del principado que etiquetó a Unicaja como el mejor equipo de la competición: "Tenemos esta mala costumbre, los entrenadores. El siguiente rival siempre es el más difícil porque es el que tiene delante. Somos los segundos y se lo agradezco. Ya lo sabe. Es un equipo especialmente competitivo. Destaca su espíritu competitivo y creo que también por el nivel de juego que tienen deberían tener alguna victoria más". Además, dejó claro que los malos tiempos ya pasaron: "Sí, creo que ya pasamos las dos semanas malas que fueron la de Joventut y Granca, que se notó aún más con la baja de Alberto. Se notó ya contra el Tofas que estamos arrancando, pero ya estamos en un punto más alto de exigencia en el día a día. Ya vamos a viajar y jugar prácticamente".

Por último, hizo una actualización del estado físico de Jonathan Barreiro: "Tiene una visita médica la semana que viene que le pueden dar el alta de cara a la lesión y ya luego tiene que perder el miedo respecto a la mano. Estamos pensando en adelantar esa vista para que pueda volver ante el Estrasburgo y que Del Pino pueda asistir como debe a clase".