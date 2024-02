El Unicaja "trabaja en todos los escenarios" por si hay salidas en verano

El Unicaja vive un momento deportivo excelso, por proceso natural aumenta la alerta ante un mercado que siempre sobrevuela. Se mira a Málaga con atención en el último año y medio por el gran proyecto malagueño. Se pudo retener a la plantilla al completo, salvo Brizuela, y al club le tocará mover ficha en unas semanas, con los cinco jugadores que acaban contrato (Thomas, Ejim, Sima, Lima y Barreiro). López Nieto hablaba "de temeridad si un jugador va a continuar o no a estas alturas.. Están en momentos de forma diferentes, edad diferente, juego distinto. Pero todos están sumando en el equipo. Abrir el debate de si se van a quedar en el equipo no es positivo de cara a los meses que quedan. Todos tienen posibilidades de continuar, todos estamos contentos con ellos, pero eso no garantiza nada. Tenemos que ver la viabilidad del equipo para el futuro, crear un equipo que mantenga la estructura que queremos, que es difícil cumplirlo. De hecho el otro día me decían en Valencia que en calidad-precio, éramos los mejores de la Liga. Entonces está todo el mundo atento, todo el mundo intentando pescar. Nosotros intentaremos que la red esté rota para que no se vaya ningún pescado".

"Creo que los jugadores están contentos. Pero como ya dije: esto es baloncesto profesional. Y si viene una oferta mareante... Nosotros lo que no vamos a hacer es negociar ninguna cláusula. No negociaremos una sola cláusula. Así de claro. Luego puede pasar como lo de Darío: que venga algún equipo y lo pague. Pero creo que todos están contentos con el organigrama que tenemos en el club, pero no puedo augurar lo que vaya a pasar en tres meses porque cuando renovamos a Darío pensábamos que iba a seguir, y ahora está en el Barcelona. El club trabaja en todos los escenarios, las posibilidades que puedan ocurrir. Pero evidentemente cuando tienes éxito y tienes la mitad del presupuesto de dos equipos que juegan Euroliga (Valencia y Baskonia) y tres veces menos que Real Madrid y Barcelona, cualquier cosa puede pasar. Eso es evidente".

El choque con la Euroliga

"El futuro del club pasa por la competición que más se adapte a nuestro desarrollo deportivo. No cierro puertas a ninguna competición, pero por ejemplo a día de hoy, para que quede claro, este formato de Euroliga, tanto deportivo como económico, no nos llega. El esfuerzo que supondría jugar la Euroliga sería negativo para el desarrollo deportivo del club y la estrategia y estructura del club. Hablo con mucha gente, con mandatarios de los equipos de Euroliga y los números económicos son mareantemente malos. Sus gastos, altos; y el esfuerzo físico y deportivo, no lo digo yo, ya lo dicen entrenadores como Pablo Laso o Luca Banchi, es muy alto. Merece un desarrollo deportivo más natural. Juega miércoles, viernes y domingo... Nos faltaría potencial para estar ahí. Seguramente tengamos mejor presupuesto que la parte baja de Euroliga, pero ya tendríamos que gastar más por los viajes. Y el catorce para abajo en Euroliga cobra 0 euros. Todo eso te pasa factura, el ejemplo es Baskonia, fuera de la Copa del Rey, o Valencia. Real Madrid y Barcelona son los que compiten en Euroliga de manera formal, por el presupuesto que tienen. Pero el resto la soportan por las Ligas que tienen. No entiendo el formato, además mucha gente sabe que no es el camino porque los resultados económicos son muy malos", explicaba López Nieto

"Nosotros hacemos nuestros cálculos. Pero lo tenemos en otro lado con Baskonia y Valencia. No podríamos entrenar. Y nosotros ahora hemos vuelto de Cholet, jugamos el sábado, viajamos a Estrasburgo... No se podría soportar. No es normal que Valencia juegue en Belgrado y dos días después en Berlín. Hay que crear un formato competitivo en la Euroliga mucho más adecuado a la normalidad deportiva. Nadie cree que este sistema es el adecuado. Además, el movimiento de Dubai va a provocar una inflación en la Euroliga porque será un millón más para cada dueño. La Euroliga se inventó para que fuera sostenible y ahí tenemos el ejemplo del Gran Canaria".