Ibon Navarro: "Va a ser una buena batalla inicial por ver quien impone su ritmo"

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, hizo unas declaraciones en la previa al encuentro que abre la BCL para los cajistas en la pista del Sassari. "Solamente hay que ver la configuración de los grupos y el nivel de los equipos. Está claro que el nivel de la competición crece cada año, yo la conocí hace ahora seis y ya no hay equipos comparsas ni siquiera diría que hay candidatos a no meterse en el play in ni como primero de grupo. Todos lo grupos son igualados, todos los equipos tienen muchas opciones y nosotros estamos encuadrados en uno importante. Son seis partidos, cada minuto de esos partidos es importante porque puede definir la primera, la segunda o la tercera posición", comentaba sobre el nivel general de la competición.

"Tenemos que ir a Sassari a hacer un partido muy serio contra un equipo que está jugando muy bien. Tienen un quinteto titular definido muy solido y compacto, vienen de perder una final de Supercopa no se sabe muy bien por qué. Ves el partido y lo tienen para ganar contra la Virtus, pero bueno van a jugar por primera vez en casa ante su afición y seguro que lo harán con una energía superior a lo que le hemos visto", decía sobre el encuentro de mañana miércoles.

"Chinanu es un jugador que ha estado cotizado este verano. Es un buen jugador, grande, con un gran juego de poste bajo, con una grandísima habilidad para pasar el balón tanto desde el poste bajo como desde fuera. Él es un generador de ventajas y de puntos para ellos, no solo por lo que anota, también por lo que distribuye. Además, está rodeado de jugadores que son rápidos, que saben jugar sin balón, entonces si le sumas la presencia de Gerald Robinson, Kruslin y de Bendzius pues hablamos de un equipo que tiene un juego estable, definido y reconocible, por lo que tenemos que ser inteligentes para defender y para atacar", analizaba la plantilla del conjunto italiano, que ha incorporado a Chinanu Onuaku, sensación de la liga israelí la pasada campaña.

"Hay ciertos aspectos de nuestro juego que a ellos les incomodan y viceversa. Hay que ver que equipo es capaz de imponer su ritmo y su filosofía. Si vamos a un partido de mucho ritmo y muchas posesiones, un partido de hacer correr atrás al rival o si vamos a un partido más trabado, más de medio campo y de pequeñas batallas, ahí es donde ellos son realmente buenos", especulaba Navarro sobre el encuentro. También añadió que tienen "muchos jugadores de experiencia y nivel europeo". Por otro lado, dijo: "Gerald Robinson es un jugador que conocemos perfectamente la categoría y va a ser una buena batalla inicial por ver quien impone su ritmo, si se impone su rotación corta dando mucha confianza a los escasos jugadores que tienen en rotación o si se va a una rotación con más jugadores para imponer un ritmo más físico durante el partido".

Por último, hizo balance de las dos primeras jornadas de la ACB y de la situación del equipo. "Hemos podido descansar que lo necesitábamos después de esos dos partidos en menos de 48 horas y aunque no es lo mejor porque volvemos a entrenar hoy pues nos hemos encontrado bien. El equipo sabe de la importancia de esta competición y de cada partido, sobre todo en la fase regular con solo seis encuentros. Un tropiezo te puede costar caro", comentaba sobre la exigencia del formato de la competición. "Cuando ganas el humor y el estado de animo es más positivo, hay que ser listo y saber crecer desde ahí y no repetir errores, afianzar las cosas buenas que hicimos el domingo y mejorar las no tan buenas. Ni las victorias no han de cegar ante los errores ni las derrotas hacernos pensar que todo está mal siempre", decía Navarro tras rehacerse de la derrota en Vitoria venciendo en casa al Gran Canaria.