Ibon Navarro: ¿Play off? Ganamos tres partidos seguidos a equipos que están en nuestra misma pelea"

Ibon Navarro no se deja llevar por la buena onda competitiva que ha adquirido su equipo en las últimas semanas tras las tres victorias consecutivas que acumula Unicaja antes de medirse a Valencia Basket, un rival que está en otra pelea: "¿Play off? Yo sólo pienso en Valencia, lo demás es conversación para vuestros debates, para que los aficionados se ilusionen... Ganamos tres partidos seguidos a equipos que están en nuestra misma pelea. En abril vamos a jugar con equipos de otra pelea. Si les ganamos estaremos en su pelea, si no lucharemos en la nuestra, en una posición cómoda creo. El siguiente partido es un reto. Están en buena racha. Ha demostrado todo el año una capacidad de competitividad superior al nuestro. Tenemos que intentar ganar y si no lo hacemos demostrar que podemos estar en la pelea con los equipos de arriba".

Sobre el equipo taronja, el entrenador cajista destacó especialmente su capacidad de adaptación y la amplitud de recursos: "Lo que más me preocupa de Valencia es Valencia. Llevan todo el año con muchos problemas y lesiones, cambiando roles, mostrando capacidad para superar estos problemas. Ahora mismo las bajas de Dimitrijevic y Prepelic es un problema pero son capaces de encontrar virtudes dentro de la plantilla para subsanar y cambiar la forma de jugar. Mucho tamaño, rebote, gente muy grande. Dificultan el tráfico de balón por dentro. El volumen de su defensa es muy grande. Es un poco lo contrario a nosotros, somos más móviles y verticales. Me preocupa la gran capacidad para encontrar la manera de competir a pesar de los problemas. Es admirable".

Ibon Navarro valoró el poco tiempo de preparación y entrenamientos que está teniendo y que tendrán: "Los jugadores siempre prefieren jugar que entrenar. Lo suyo es acabar con buenas sensaciones, eso te da energía para el siguiente partido. Lo justo es tener un buen ritmo a nivel de partido, entrenamiento, poder preparar... Es lo ideal, entre el partido de Manresa y Valencia no vamos a pasar por casa, con pocas horas de descanso. No vamos a darle más vueltas. Hay que adaptarse y planificar bien las cosas. Si ganas habrá sido bueno y si pierdes malo".

El estado de Jaime y su readaptación

El vitoriano descartó Jaime Fernández para estos próximos partidos al considerar que es aún "un poco pronto", y que "no ha hecho ningún entrenamiento con el equipo", descartándolo para Valencia y Manresa como mínimo: "Esperamos que entre el lunes a entrenar pero lo veo precipitado para un partido tan importante. Veremos sus sensaciones y plantearemos en base a ello. Venimos de una mala experiencia por querer acelerar. Tenemos que ser más cautos en esta ocasión".

Al hilo de su recuperación, Ibon destacó que le toca al base apretar una vez se integre a la dinámica para coger el ritmo del equipo: "Jaime no puede ser un problema nunca. Lo que habrá que encontrar es el momento en el que hacerlo. Jaime lleva sin jugar dos meses, y el equipo tiene una marcha que Jaime no tiene. Jaime tiene que cogerlo. No vamos a frenar, Jaime tiene que esprintar para subirse al autobús. Es una bendición, nos va a dar muchas cosas, pero tiene que tener paciencia. Los minutos se tendrán que repartir, esto siempre será una fortaleza".

Por otro lado, no descartó la presencia de Rubén Guerrero en Valencia pese a su golpe: "Rubén, al margen de Jaime, está con este golpe en la rodilla. vamos a ver si consigue hacer un parte del entreno., seguro que nos ayuda en Valencia pero no estará al 100%. El resto toco madera y están bien".

Por otro lado, Ibon concluyó con una apreciación del partido de Cameron Oliver ante Bilbao Basket: "Es un partidazo para mí, se lo dije a él (Cameron), dejar a Inglis con 0 puntos tiene mucho valor. Cuando analizas y ves como lo defendió. Sus primeros balones que toca son un gran pase y asistencia. Dentro del descontrol del juego, se tira cinco ataques sin tocar un balón. Para un jugador como él, las primera que coge se la tira y la falla. Hay que entender las cosas que pasan analizándolas. Tiene autocrítica. Hizo una primera parte en defensa sensacional. Cuando él no estuvo el resto hizo un gran trabajo. Su partido defensivamente, que es lo que más le insistimos, lo hizo muy bien".