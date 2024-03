Ibon Navarro: "Intentaremos tener la opción de coger al Real Madrid"

Ibon Navarro va mutando en su tono, tranquilo por la respuesta contundente que ha dado el Unicaja tras la Copa del Rey. Sacando una trampa con Bilbao Basket y con puño de hierro en BCL frente a Estrasburgo, ahora Lugo, trampa que aparece por el camino, ante un Breogán que es peculiar. Y el primer viaje después de varias semanas. "Más vale que estemos preparados. Tenemos dos salidas complicadas ahora. Me fui contento con el nivel defensivo y concentración que tuvimos con Estrasburgo, nunca sabes exactamente cuánto pudo afectarnos los 33 minutos ante Bilbao. Pero el otro día vi al equipo sólido, creo que ayer hicimos un buen entrenamiento, el de hoy no será supongo igual porque viajamos esta tarde y el equipo hoy pone un poco el freno. Pero veo al equipo bien, sabiendo que entramos ahora en siete días con partidos fuera de casa, antes de que venga el partido con el Real Madrid. Son dos partidos que permiten pasar en Champions y que el domingo que viene tengamos opción de coger al Real Madrid. Partido a partido. Y ahora es Breogán. Nos va a costar, porque es una cancha donde ellos se sienten muy arropados. Una prueba más", explicaba el entrenador del Unicaja en sala de prensa, que hablaba por primera vez de esa opción de ser líder. "No creo que la plantilla piense en el Real Madrid. Ese partido es uno más de la ACB, y para que no sea uno más, tienes que llegar a la situación que estamos ahora mismo. Entonces si no ganas en Lugo, sigue siendo un partido más de la ACB. No creo que el equipo se vaya a despistar. El partido de Lugo tiene la dificultad de que no miremos más allá, y el de Tofas es para cerrar el primer puesto. Veo al equipo bien. Saqué el tema del Real Madrid por eso. Que no tiene sentido pensar en ese si no nos centramos en Lugo, que es realmente el importante. El primero que puedes perder. Hay que estar ahí porque las dificultades con Breogán pueden ser las mismas que con el Real Madrid".

"Ese trabajo para homogeneizar la carga en todos los jugadores, sobre todo los internacionales. "Va bien. Todavía tenemos a Kendrick desviado, por decirlo de alguna forma; Yankuba ya tuvo un problema en el tobillo, que no le ha permitido estar al 100%, creo que va entrando más o menos bien. Como ya dije el otro día, la diferencia con respecto al año pasado es que no hemos tenido viajes, hemos podido quedarnos aquí, organizarnos mejor, entrenar mejor y creo que ese proceso va bien. Están cerca de los demás. Llegaron con más carga de minutos que el resto y estamos aún en ese trabajo", decía. Se extendía en analizar al rival. "Es algo extraño lo de Breogán. Lo primero es que trabaja durante los 40 minutos, no les importa cómo está el marcador, ellos siguen trabajando y es lo que les permite ser competitivos, que no paran de trabajar. Liberan muchos tiros, un equipo que tiene jugadores que son capaces de meter, pero no están sabiendo meter esos tiros. Tienen unos porcentajes extrañamente bajos para la calidad que tienen y la calidad de sus tiros. Será un tema de confianza. Juegan un buen baloncesto, y cuando están en el Pazo, que siempre tienen un plus de energía y fuerza, seguramente de esas canchas que sabes que es muy difícil ganar; nos van a exigir en muchos aspectos, el trabajar en defensa muy pronto por su juego en llegada. Creo que la llegada de Rob Gray y McLemore les da puntos, pero tanto Jogela, los Quintela, muchos jugadores que pueden sumar; la vuelta de Nakic, que sin ser anotador, es un jugador engranaje porque les da cosas en el juego. Por los jugadores que tienen, es raro verles ahí abajo. Pero la única explicación son los porcentajes, esto se trata de meter aunque trabajan mucho, sobre todo atrás. Con los jugadores que tienen, es un tema que esa confianza cambie y empiecen a meter. Tienes que estar preparado y alerta por si explotan, por la calidad de sus jugadores".

"Aquí tenían un '5' distinto, estaba Frankamp. Fue el primer partido antes de la llegada de Justin Anderson, que no jugó, y ahora los jugadores que han llegado no son como Anderson. Los equipos están cambiando mucho los jugadores, pero en su caso están cambiando su estructura. La idea de juego sigue siendo similar. Con la llegada de Rob Gray les va a cambiar mucho, ajustando los quintetos, ver si va a entrar en el '1'o '2'. Mrsic es un entrenador con una filosofía definida, pueden ajustar cosas, pero la filosofía será la misma. En cualquier caso, tú tienes que hacer lo tuyo bien, más que pensar en el rival, ya con eso eres competitivo. Y competiremos y tendremos opciones si hacemos nuestras cosas, ahí que intentar en que seamos nosotros".