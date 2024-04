Ibon Navarro, sobre la ACB y la BCL: "Hay que respetar mucho a la competición"

En su larga entrevista en Zona Verde de 101TV, Ibon Navarro abordó la actualidad más inmediata del Unicaja. El liderato que ocupa en la ACB y la inminente Final Four de la BCL en Belgrado. Un pico muy alto en el que está ahora el club malagueño, aunque el entrenador intente dimensionar y relativizar la situación para no cargar de presión.

"Entiendo la coyuntura y que se hable del liderato. No me agrada mucho. Pero es que tampoco estoy acostumbrado. Es normal. Lo entiendo porque no es normal que a estas alturas Madrid o Barça no sean líderes", admitía Ibon: "Cinco jornadas son muchas y además siempre he dicho que en estas semanas siempre hay resultados muy raros, porque hay equipos que se están jugando mucho, otros que hacen el esfuerzo a nivel de fichajes para cumplir los objetivos, los que sean, y luego se entra en una fase de competiciones europeas definitiva. En nuestro caso la BCL, y la Euroliga en Madrid, Barça y Baskonia".

Sobre la guasa del tsunami, que ya se ha extendido, Navarro señalaba que "el tsunami está más controlado. Hay mucho cachondeo y arte aquí, pero os tengo bastante controlados. El montaje este de surfero me lo dio una chica con su madre en el aeropuerto, al volver de Patras. Me pareció corporativa, al tener los colores de Málaga y me pareció un detalle, hay que hacer ver este arte y las bromas de la gente. Los jugadores no me han hecho ninguna coña aún, el año pasado es que había un título de por medio".

"No hay presión por el liderato", insistía Ibon: "No te asegura un cruce más sencillo que por ser tercero o cuarto, al haber tanto caos desde el tercero al noveno. Que sea lo que tenga que ser. Tenemos un calendario más difícil que el del Madrid seguro, teniendo que ir a Tenerife, al Palau, recibiendo a Baskonia o Murcia, y vamos a ver cómo llega el Palencia a la última jornada. No he visto al equipo relajado en el día a día ni a la hora de afrontar los partidos. También es verdad que nos preocupamos de ver las fortalezas reales de los rivales, concienciarnos de que somos un equipo al que se le puede ganar si no estamos a nuestro mejor nivel, ya lo hemos visto. Es verdad que hemos ganado mucho, pero ya lo dije el otro día: ganar mucho no te hace un equipo ganador. Ganar mucho te hace un equipo que va bien. Si el equipo mantiene la humildad, nos creen cuando les explicamos las cosas que hace bien el rival, también a nosotros mismos, pues seguro que vamos a ser un equipo reconocible y competitivo. No siento que se nos tenga que obligar a ganar la ACB, o ganar un play off a Madrid o Barça, sobre todo porque antes seguro que tendremos que jugar otro, y ese es el que podemos perder. El año pasado el Joventut eliminó al Baskonia, y no es descabellado que el Baskonia entre octavo o séptimo, a tres partidos puede pasar cualquier cosa. Ese es el que tenemos que pensar, ya veremos lo que viene después. Pero no siento que el equipo se sienta obligado a ganar a nadie, eso nos hace más peligrosos".

"Voy a usar una frase de Marcos Cerveró, que dice que es difícil y es verdad. Es difícil que un equipo gane algo si no tiene muchos problemas", señalaba Ibon sobre la obligación de pasar problemas para acabar en lo más alto: "Cuando todo va bien, es difícil que acabes ganando algo. El año pasado, sin ir más lejos, se lesionó Gus y fichamos a Yankuba, que se lesionó. Tuvimos el problema del hijo de Darío. Y superar eso te genera un punto de unión y cohesión que es muy importante cuando te estás jugando algo importante. Y este años nos han ido pasando cositas, casi prefiero que no pase nada más, porque estamos a poco tiempo, pero tienes que ir superando; más otras cosas que pasan en el día a día, y que si lo haces te ayuda en esos momentos de máxima tensión. Estoy contento por cómo estamos, pero no importa mucho. No hay que olvidar que antes de Badalona fuimos con derrotas, algo que nos ayudó a darnos cuenta de ciertas cosas, controlar ciertos aspectos. Y esa ayuda nos vino bien. Cuando ganas mucho, salen banderas rojas que no las miras. Intentamos mirarlas, ver cosas que podemos mejorar, no poner debajo de la alfombra por haber ganado".

Más inminente que el desenlace de la Liga es la Final Four de la BCL. "Pienso que puede ser bueno ese pensamiento del vestuario. Cuando este equipo ha ido con un extra de deseo o rabia a ciertos partidos, ha sido súper sólido y fiable", rememoraba sobre lo que sucedió el año pasado: "Es algo que el equipo lo tiene desde el viernes aquel, entre ceja y ceja. Está bien el deseo, pero tenemos que intentar que no nos lleve a un exceso de activación, nervios, ir acelerados, hay que intentar rebajar un poco para estar equilibrados. No compararía el partido de Tenerife de Copa con el de Bonn. No quisisteis hacerme caso cuando decía que Bonn era buen equipo, siete jugadores y entrenador jugarán la Euroliga el año que viene. Pero sí que creo que son partidos distintos. El día de Bonn no hicimos un buen partido, estábamos sobrepasados; y el día del Tenerife, no hicimos un mal partido, pero jugaron mejor que nosotros. Y no hay tanta diferencia entre Unicaja y Tenerife, como para ganarles 9 de 10. Tenerife hizo un partidazo. Aparecen cosas o jugadores, como Guy o Doornekamp. Nosotros nos diluimos. Con el Bonn no fuimos competitivos".

"El problema de jugar con UCAM es que se genera un caldo de cultivo como el de Copa. Juegas contra un equipo al que has ganado muchas veces en los últimos partidos que hemos jugado, además con diferencias abultadas", apuntaba Ibon como uno de los problemas que puede haber: "Con Tenerife igual, la primera jornada ganamos de muchos puntos y recuerdo decir en rueda de prensa que la diferencia entre Unicaja y Tenerife no son 20 puntos. Y con UCAM Murcia lo mismo. Cometeríamos un error si pensamos que somos 20 puntos mejor que ellos por ganarles en su cancha, hay que contextualizar. Todorovic acababa de llegar, no estaba Birgander, venían de jugar BCL. Cuando no están frescos, al igual que nosotros, los números bajan. Va a ser un partido muy difícil, porque además están jugando a un nivel increíble. Es el mejor equipo de la historia del UCAM Murcia, lo dicen los datos. A un partido no tienes margen, ellos tampoco. Respeto mucho a Sito, creo que prepara muy bien este tipo de partidos. Solo hay que ver su partido ante el Madrid en Copa. Hay que estar confiados en que estamos haciendo una gran temporada, que es difícil que un día no estemos a nuestro mejor nivel, tampoco tengo que pensar que lo vamos a estar ese día; pero hay que saber que son sólidos, duros, un equipo muy granítico. Hace falta darles mucho porque siempre se agarran, a nivel defensivo es de los mejores de la ACB".

"Hay que respetar mucho a la competición. No podemos decir que estamos por encima de la BCL cuando no la hemos ganado nunca, ni siquiera hemos jugado una final; entonces hay que ir poco a poco. Parece sencillo el cómo hemos llegado a la Final Four, pero hay que contextualizar que seguramente puede ser que haya tres equipos de ACB, que están entre los cinco primeros, en la Final Four, así que más que hablar mal de la BCL, hay que hablar bien del nivel de la ACB", proseguía Ibon.

Acerca de la relación con el director deportivo, Juanma Rodríguez, Ibon decía que se siente "muy cómodo. Nos peleamos mucho en verano (risas) y tampoco. Sí el primer verano. Fue increíble. Juanma y yo hablábamos ese verano todos los días más de dos o tres veces, conversaciones de tres horas. Aquel trabajo ha permitido, no que hayamos trabajado menos, sino que haya sido más llevadero. Había que hacer muchas cosas en poco tiempo. Somos un grupo donde todos tienen su opinión, fácil de trabajar, nos escuchamos mucho y no pensamos igual, eso es bueno. Si todos pensásemos igual, nos equivocaríamos".

Por último se le cuestionó por su relación con Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF: "Me parece un muy buen entrenador, independientemente del deporte, por cómo trabaja, planifica, organiza, siendo diferente el baloncesto del fútbol. Una persona súper apasionada, que quiere mucho al Málaga; es un enamorado del fútbol y el club. Tiene el peso de llevar al Málaga a buen puerto. Por la experiencia, cuando las cosas van bien es muy bonito; pero cuando van mal es difícil".