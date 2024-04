Ibon Navarro: "No me veo fuera de Málaga, tengo una cláusula alta"

Ibon Navarro pasaba este martes por Zona Verde 101 TV. Charla distendida para analizar el momento mágico que vive el Unicaja, donde es difícil buscar parangón. El éxito en Málaga puede ser atractivo para los equipos de Euroliga, y en el caso de Ibon un proyecto de entrenador con largo recorrido en la élite, pero el vitoriano "Tengo contrato hasta 2026, así que ya está. Es normal. Ha habido debate con Dylan Osetkowski y habrá otro seguro, más de jugadores. Somos un nicho de pesca clarísimo para los equipos que juegan Euroliga, jugadores que están menos de veinte minutos y tienen tal impacto en el juego, eso es lo que necesita el equipo de Euroliga. Nadie va a venir a fichar a alguien para ser estrella de un equipo de Euroliga, pero sí a fichar jugadores que entren 13-14 minutos y tengan impacto. El Unicaja es perfecto. No creo que el entrenador esté en eso, pero no lo sé. Estoy aquí muy contento. No me veo fuera de Málaga. Mi cláusula este año es bastante grande", cerraba Navarro esa puerta por el momento.

No a que salga un jugador. "Ya cambiamos a un jugador que, dentro de la dimensión de Darío, que es muy grande, además era cupo. Corres el riesgo de fichar una americano por un cupo, que para el entrenador es un problema, sobre todo para la BCL, porque nadie se merece no jugar la Final Four de BCL. Tenemos el marrón de descartar. Pero insisto que somos un nicho de pesca clarísimo. Y hay que asumirlo. Como dice López Nieto: pasa por caja y a seguir nuestro camino. Hay muchas cosas que no puedes controlar, que un jugador tenga una conversación con su agente del Carpena a su casa, esto no lo puedes controlar. Sí el tener unas bases de cohesión y compromiso con el equipo y que te has comprometido para estar ahí hasta el final. No es un compromiso al aire, sino con un grupo humano y tienes que dar la cara".

Preguntas de rueda de prensa

"El entrenador tiene que ir a la rueda de prensa previa y post sabiendo el mensaje que tiene que mandar. Así que os puedo decir que preguntad lo que os dé la gana, que yo responderé lo que tenga que responder. Es verdad que muchas veces que hay preguntas que no me importa dar explicaciones a nivel táctico después del partido. Si se puede explicar al aficionado aventajado por tener ciertos conocimientos más allá de la pasión, hay mucha gente de baloncesto en Málaga, algo más específico a mí no me cuesta, sobre todo en el post. Pero muchas veces tienes que mandar un mensaje a la afición, a los periodistas y, a veces, al equipo. Aunque nuestro equipo no creo que sea uno que necesite escuchar al entrenador en la sala de prensa, el mensaje ya está en el vestuario. A veces también hay que dejar un mensaje para los rivales. Pero seguid preguntando lo que queráis".

Química

"Sorprende hasta que conoces las personas. Siempre dije que cuando se construye el equipo no es sólo sumar talento. Va más de música que de matemática. Más de rimar que de sumar. Lo dije, que las referencias que teníamos de Dylan como persona no tenían nada que ver con lo que es. Igual lo pensamos un poco más si hubiéramos sabido cómo es porque teníamos un jugador como Augusto de perfil parecido, incluso Kendrick tiene ese punto divertido... Meter mucho a veces puede ser una jaula de grillos. Nos decían que era un jugador de estar mucho en casa, bohemio... Claro, fue así en Ulm y Lyon. Aquí nos encontramos con una persona diferente. Es un poco todo. Entra en un ecosistema, además del clima o el ambiente, y se suelta. Con la lesión de Augusto dejamos de tener una persona así en el día a día y está él. Hasta eso, dentro de la desgracia, nos salió bien. Cambiamos de DJ se puede decir".

"Sólo recuerdo el equipo de UCAM, que era un equipo que tú sabías que el equipo iba competir, que siempre daba la cara. Puedes tener 10 partidos en la cabeza y empieza el partido y hay una lesión. Con aquel equipo daba igual lo que iba a pasar y sabías que ibas a competir bien. Es el único con el que sabía como con este que, aunque estuviera 20 abajo, vamos a llegar, siempre llegamos".

Euroliga

"Para jugar la Euroliga sí tiene nivel, para jugar la Euroliga y la Liga Endesa seguramente no. Esto es muy sencillo. Para jugar tienes que tener unos medios económicos que te permitan tener unos medios deportivos que ahora mismo no tenemos. Si tuviéramos que jugar sólo la Euroliga se compite, no sé si seríamos de play off, igual peleamos el play in. Con 13 jugadores no nos daría para ser tan competitivos como en la Liga Endesa, seguro".

Trabajo psicológico

"El acierto y la confianza son diferentes. Si no tuvieran confianza los jugadores no se atreverían después. Igual del control de las emociones, sí. Kalinoski es un témpano, da igual lo que pase en el partido, si va bien o va mal a él le da igual. Kendrick es todo emoción para lo bueno y lo malo. Cuando van bien las cosas es un torbellino. Está en un proceso de mejora, y ha mejorado mucho, pero hay veces que le cuesta más. Si todos los jugadores perfectos no estarían aquí. Hay que quedarse con la evolución. Si no evolucionases en lo que son peores tendríamos un problema. La evolución de Kendrick es muy grande. Hay que recordar lo que le afectaba un partido malo hace un año. Ahora no es así. Es bueno ver la evolución mental, no sólo técnica o táctica".