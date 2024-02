Ibon Navarro y las amenazas de un Lenovo Tenerife "con chispa"

Ibon Navarro era el encargado de estrenar la sala de prensa del Carpena, ya ambientada en modo Copa del Rey, para analizar unos cuartos de final peligrosos frente a un Lenovo Tenerife "que viene en el mejor momento de la temporada hasta ahora, con un punto alto en acierto, confianza, de chispa, y ahí estará principalmente el mayor de los hándicaps y problemas para poder ir avanzando en el torneo, que tenemos un rival delante muy difícil, que está jugando bien, nos conocemos mucho. Y que va a ser la final del año pasado, con eso ya lo digo todo". Aledaños del Palacio donde va el decorado en aumento a pocas horas que arranque la competición, con el Real Madrid-UCAM Murcia (18:00 horas) como salida. El Unicaja fue el primero en estrenar el Carpena, aclimatado como una sede neutral.

En ese buen tono que mencionaba el entrenador del Unicaja, la incorporación de Kyle Guy es importante en el ascenso de los aurinegros desde que arrancó 2024. "Les da una fuente de anotación muy clara. Ahora mismo, si no me equivoco, entre Guy, Marcelinho, Fitipaldo y Gio, sus últimos cuatro partidos han anotado más del 50% del equipo, eso ya te va dando pistas. Con el balón en las manos, es capaz de sacar tiros desde el bote y el pick and roll. Son un equipo que juegan muy bien en equipo, idea que permite liberar muchos tiros porque se pasan muy bien el balón, de una manera fantástica. Y Guy es capaz de sacarse esos tiros sin la necesidad del pase, que muchas veces es importante. En situaciones de cambio, es capaz de atacar a los jugadores grandes y anotar. Es capaz de jugar los sistemas como Sasu, Jaime; es un jugador muy completo que le permite cumplir varias situaciones tácticas y les está aportando desde el primer día que llegó".

Otras amenazas desde la perspectiva de Ibon Navarro. "Ellos intentan atacar nuestra falta supuesta de movilidad en los cuatros. Tim y Doornekamp nos generan problemas. Sasu ya está volviendo al nivel del jugador que es. No me centraría tantos en eso, si limitas el pick and roll se pasan muy bien, encuentran tiros abiertos, el propio Joan Sastre, no es un equipo al que limitar jugadores, sino su juego de equipo. Son capaces de vivir sin altas anotaciones de Tim, Sasu o Aaron, pero si te centras en los cuatro, generan ventajas desde el pase y ellos te van a castigar".