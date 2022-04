Ibon Navarro aprovecha para sacar pecho tras el Barcelona - Unicaja

Ibon Navarro atendió a los medios después del triunfo del Unicaja en la cancha del Barcelona y sacó algo de pecho por las críticas recibidas recientemente: "Contentos por la victoria. Estábamos teniendo una semana complicada después del partido del martes, pero este equipo demostró que sí que tiene alma a pesar de lo que digan algunos. Que sí que tiene alma, que tiene corazón, que sufre y que vino sabiendo que siempre tenemos opciones de ganar si hacemos nuestras cosas bien. Las hicimos muy bien".

Tuvo que admitir seguidamente que para ganar en el Palau lo primero es que al Barça le salga todo mal: "Evidentemente necesitas que el Barcelona no esté a su máximo nivel para poder tener opciones reales. El Barcelona estuvo desacertado, también hicimos algo para que así fuera. Ganamos los cuatro cuartos. A pesar de las siete pérdidas que tuvimos en el primer cuarto, de las que estaban viviendo prácticamente. Luego las controlamos mejor, también nuestro rebote defensivo. Aunque el ritmo no fue el más adecuado de nosotros, la aparición de Axel y Darío en momentos cruciales con canastas de mucho mérito nos hizo llegar con esa ventaja de 10 puntos a falta de tres minutos que supimos gestionar".

Volvió a hablar de la eliminación ante el Manresa, que pareció justificar. Volvió a sacar pecho: "No es una cuestión de no valorar el trabajo del Unicaja, es una cuestión de no valorar el trabajo de los demás. Nos ha eliminado de la Champions el Manresa, que desgraciadamente para nosotros perdió en Lugo. Es un equipo que está entre los cuatro primeros, que cuando juega con esa energía es inalcanzable también para el Barça y para el Madrid. Incluso en las canchas de Barça y Madrid. Ese equipo nos ganó con una canasta en el último segundo. Los chicos trabajan, pero el nivel de esta liga es absolutamente brutal. Absolutamente brutal. Puedes ganar a cualquiera y te puede ganar cualquiera. Muchas veces los partidos se deciden por pequeños detalles. Por una canasta muy difícil, por fallar una canasta muy fácil. Están siendo así todos los partidos. Habla muy bien del nivel de la liga y en un tan igualado no es difícil estar fuera de lo que supuestamente tenías que estar por pequeños detalles. Hace poco leía que si el Unicaja no hubiera perdido de uno contra el Gran Canaria y con el Murcia estaría en play off. Esto es así. Es así. La liga está a este nivel".

Sobre sus aspiraciones, echó algo el freno: "Hay que ir poco a poco. No puedes pensar en el octavo cuando estás lejos del octavo, estás lejos del noveno y estás a una del décimo. Ahora tenemos que mirar el décimo y ver si les pillamos. Si cogemos el décimo y a falta de tres jornadas tenemos opciones matemáticas de play off pues bienvenido y con mucha ilusión y muchas ganas. El Bilbao gana al Real Madrid, el Breogán gana al Manresa y nosotros ganamos al Barcelona en su cancha. Es que esta liga insisto es así. En estos últimos seis partidos va a haber resultados muy raros porque todo el mundo se está jugando mucho, porque no hay ningún equipo descendido, porque no hay ningún equipo salvo el Barcelona que ya esté clasificado para el play off... La competencia es brutal. Ahora lo que tenemos que ver es cómo vamos a competir con el Tenerife el domingo y ver si les podemos ganar".

De Brizuela

"Darío puede ser un jugador de otro nivel si sigue en ese proceso de madurez. Está en ese proceso, tiene altibajos, hay días que se nos descarrila y días que está muy centrado. Pero puede ser un jugador de otro nivel si progresa en ese proceso de maduración. Eso está claro".

De Jaime Fernández

"Este equipo ha estado dos meses sin Jaime Fernández. Y Jaime no está bien, eh. Que se muere y no tiene patas... Pero claro, este equipo ha estado dos meses sin Jaime Fernández. Sobreviviendo porque es un jugador, puf. Y sin Alberto más. Antes hablabais de valorar lo que hace el equipo, pues hemos estado dos meses sin él".