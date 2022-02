Ibon Navarro: "Hay muy buenas personas, falta un poquito de mala leche"

Ibon Navarro lleva justo dos semanas en Málaga, cuando el Unicaja le eligió para cambiar el rumbo de un proyecto que iba de manera preocupante hacia abajo. Sorprende el conocimiento de la situación cajista en este periodo tan corto de tiempo y el control del panorama que transmite el vitoriano. En dos amplias entrevistas en Cadena Ser Málaga y en Cope Málaga hizo una radiografía real, sincera y exacta del escenario en el que se encuentra el club de Los Guindos. Un discurso que suena creíble y que tiene argumentos debajo que lo sostienen. Un análisis profundo en el que transmitió ilusión y ambición por tomar la cuesta hacia arriba.

¿Le sorprendió la llamada de los malagueños? "No conoces cómo está la situación dentro, desde fuera le veías competir bien, pero perdía algunos partidos. Tenía muchas virtudes, algunos defectos como muchos equipos. No piensas que las cosas dentro estén para plantearse la destitución de un entrenador", aseguraba el técnico: "¿Sorprender? Sí porque quedaba mucho y a mí me parece que Fotis Katsikaris me parece uno de los mejores entrenadores que hay en la liga por su trayectoria. Te sorprende, evidentemente. Cuando conoces un poco más, cuando ves al equipo por dentro y en la situación que se encontraba pues te sorprende un poco menos. Precisamente es una situación muy parecida a la que hay en Andorra. Un equipo alicaído, las derrotas le hacen mucho daño. Resulta difícil subir el espíritu del equipo, están en un estado de tristeza. Desgraciadamente en nuestra profesión lo fácil es cambiar el capitán del barco y ver si los marineros tiran por otro lado".

Una negociación de varios días que uno de los protagonistas vivió con tranquilidad. "El club a esos niveles tiene una profesionalidad máxima. Evidentemente se ponen en contacto con mis agentes y después de anunciar la destitución de Fotis tienen tres conversaciones conmigo en menos de cuatro horas. Intentan ponerme en situación para saber lo que me puedo encontrar para saber si yo acepto el reto o no. No es una cuestión de discrepancias. Cuando esto se hace en verano es una cuestión de cinco días en dos semanas. Pasa completamente desapercibido. Estas cosas existen en las negociaciones, pero en este caso había bastante prisa porque yo viniese. No resultó demasiado difícil, es encontrar la forma tanto en la que yo como el club nos encontramos a gusto para trabajar", decía, para ampliar: "En el momento en el que digo que sí mi agente se pone a trabajar con el Unicaja y yo me mantengo al margen porque creo que somos profesionales y yo me tengo que mantener al margen. Son cosas que se solucionan en tres o cuatro días en una pretemporada. Pero no, no ha sido muy complicado. Hemos llegado a un acuerdo interesante para las partes. A mí me asegura finalizar esta temporada y si hago un trabajo bueno me permite poder construir un proyecto del año que viene, que espero que sea muy exitoso a corto y medio plazo que es lo que me ha transmitido el presidente y Juanma. Y también el club se cubre un poco las espaldas si las cosas no van bien. Llegamos a un acuerdo muy bueno para todas las partes y ahora hay que trabajar y ganar partidos".

La duración del contrato fue uno de los puntos claves en el acuerdo. "El club está buscando una persona sobre la que edificar su proyecto sobre los próximos años. Al final no existe el scouting de entrenadores, es algo que decía Juanma. De los jugadores es muy fácil, pero de los entrenadores no es tan sencillo. Ellos también necesitan conocerme y ver si soy la persona sobre la que quieren construir el futuro del club. No es una cuestión tanto de posición, que también, pero es un tema de feeling, de sensaciones, de que encajemos y de que nos veamos trabajando juntos", continuaba Navarro, que no daba detalles sobre el contrato: "No te lo puedo decir. Más allá de clasificaciones, que evidentemente hay un objetivo. Primero hay una ilusión y luego un objetivo, que no son lo mismo. Pero más allá de eso están las sensaciones que tenga el club conmigo, ellos me han transmitido que soy el entrenador con el que quieren construir algo a corto y medio plazo, pero tampoco me conocen. Es decir, a los jugadores es fácil conocerlos a base de verlos en vídeo y preguntar. Pero los entrenadores somos más herméticos, es más difícil vernos en el día a día. Las referencias que te dé un jugador pueden depender de si ha jugado o no, por eso es más difícil. Entiendo que el club tiene claro que soy esa persona, pero que se quieran guardar esa carta para ver si se han equivocado. Yo he venido en una situación muy cómoda de que si hago un buen trabajo y las sensaciones que nos transmitimos son buenas podamos seguir".

¿Qué le parece la plantilla? "Un equipo deportivo no es una cuestión de matemáticas, es de rimar, de poesía. 1+1 no son dos. Puedes tener dos piezas de puzle y que no encajan. Cuando construyes un equipo tienes que hacerlo desde el punto de vista deportivo, pero también tienen que encajar las personas. Tienes que tener jugadores con cierto carisma, con ciertas aptitudes de liderazgo, jugadores que arrastren y se dejan arrastrar. No entra lo que ves en los vídeos. Hay muy buenas personas, falta un poquito de mala leche. A las personas no se les cambia, pero hay que intentar encontrar piezas que hagan que el resto encajen mejor. Esto es lo que nos gustaría construir. De cara a este año hay que dar el 100%, si la personalidad que falta la tiene que poner el entrenador pues tiene que tener la capacidad de cambiar para que eso encaje", razonaba.

Ibon Navarro era cuestionado también por la exigencia que hay en Málaga y lo que ha percibido hasta ahora. "El glamour del club permanece a nivel de organización, gestión, medios, pabellón, cantera... Es uno de los cuatro o cinco mejores de la ACB. Uno de los peligros de clubes como el nuestro son el pasado y las expectativas. La liga ha cambiado mucho de seis o siete años atrás a ahora, inclusión de equipos como Burgos, Tenerife o Gran Canaria. Proyectos que funcionan muy bien en base a una idea como el Manresa. La continuidad de los proyectos hacen que mejoren, los equipos vayan hacia arriba y mejoren. El Baskonia es un ejemplo de ello, ha faltado a tres de las últimas cuatro Copas. No es fácil. El problema de los clubes es que las expectativas generadas en base al pasado no son buenas. Las expectativas hay que generarlas en base a la realidad y al día a día, al ecosistema en los que te mueves", exponía el vitoriano: "Yo creo que los Euroliga y el Valencia están a un nivel de crecimiento y de presupuesto por encima del resto y luego estamos un grupo donde no hay grandísimas diferencias presupuestarias y en el que la estabilidad y el desarrollo de los proyectos ha hecho que equipos estén un puntito por delante de otros. Breogán, Manresa... Estos equipos que tienen una idea, los equipos que encajan... Murcia, equipos que no juegan competición europea, que en estos tiempos del COVID-19 es absolutamente clave. Hemos visto que han hecho una primera vuelta excepcional. Unos lo han merecido y otros no lo hemos merecido. Algunas veces las expectativas dificultan el desarrollo de esos proyectos porque cuando tienes jugadores tan buenos chicos les afecta no cumplir con esas expectativas. Y te metes un bucle en el que no sales".

En la Basketball Champions League el escenario es complejo. "Yo creo que hay tres partidos, está claro que si ganamos los tres pasamos. Ganando dos y sacando el average puede que también. Habéis visto el nivel de los rumanos, de los ucranianos y de los belgas. ¿Somos muy superiores para pensar que vamos a ganar seguro? ¿Qué partido en la liga ACB o en la BCL estás seguro que vas a ganar? Ninguno. Hay que ir y competir y ver si te da por ganar. No podemos pensar que por ser el Unicaja ya vamos a ganar. La camiseta pesa y activa al rival. Ellos no entienden que el Unicaja ya no es el que estaba en la Euroliga y ganó la Eurocup. Nosotros no lo somos, pero ellos piensan que sí", reflexionaba: "Todo el mundo contra se enfrenta al Unicaja va a jugar contra ese equipo, hace que los jugadores den un extra. Todo el mundo quiere jugar en el Unicaja. ¿Cómo es la mejor forma de demostrarlo? Meter 20, rebotear, defender... La camiseta pesa, impone y despierta al rival. Posibilidades todas, mientras haya opciones vamos a competir a muerte".

Ibon Navarro también habló de otros temas:

Salida del Morabanc Andorra

"Hay que conocerse y yo me he conocido después de tres años y cómo he empezado el cuarto. Se van desgastando relaciones personales, es normal porque llevas muchos años. A mí me ha permitido conocerme. Sé qué es lo que habría que haber cambiado, ha sido una lección para mí. Tener tantos jugadores titulares nuevos que competían por primera vez en la ACB ha sido un hándicap importante. El comienzo que tuvimos, más allá de que el calendario condiciona mucho, con un 0-4 lo hemos arrastrado mucho. Pese a que luego ganamos tres de los cuatro siguientes. Para un equipo con aspiraciones te condiciona y te pone siempre en el límite. Cuando pierdes uno que no tienes que perder y no lo recuperas pronto te saca un poco del camino. Cuatro años son muchos, sobre todo con los mismos jugadores, el mensaje puede resultar repetitivo. Es una cuestión de relaciones personales, es escuchar siempre la misma vez. Hay un desgaste y todo eso es lo que ha pasado. Ha sido una lección para mejorar porque tengo 45 años y no tengo tanta carrera como otros entrenadores".

Planes que tenía

"Me dedico a programar mis próximos tres meses. Iba a ir a la Copa, esta semana me iba a ir a Belgrado a ver entrenar a los equipos de allí, a ver la final de la Copa de Serbia, a ver el Next Generation de la Euroliga, a trabajar con Vassilis Spanoulis, que está llevando un equipo de jugadores griegos que van a competir en ese torneo junior; iba a ir a Múnich a ver trabajar a Trinchieri; iba a ir a Estados Unidos a trabajar con un par de franquicias. Me he dedicado a organizarme todo y de la noche a la mañana he tenido que cancelar un montón de billetes y suspender un montón de cosas por la llamada del Unicaja".

Panorama

"Para que yo venga aquí y para que salga el anterior entrenador es que las cosas no van bien. Eso es evidente y son las circunstancias que te traen. Me encuentro algo como lo que yo dejo en Andorra. Un equipo que tal vez en Andorra sí que competía bien, pero tantas derrotas afectan. Te meten en una dinámica donde ganar un partido cada vez te parece más difícil. Estábamos en esa vorágine. Lo que me he encontrado aquí no es exactamente lo mismo, pero sí que las malas sensaciones y los resultados le habían metido en ese estado de pesimismo. Dentro, en el entorno, en los directivos... Sin que yo sea la alegría de la huerta tienes que ajustarte, es mejor que uno cambie que hacer cambiar a 12 personas. Si el equipo necesita que te comportes de esa forma lo tienes que hacer".

Futuro