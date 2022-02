El Unicaja estudia el fichaje de Brock Motum

El Unicaja se mueve en el mercado de fichajes para incorporar a un nuevo jugador. Hay actividad en las oficinas de Los Guindos en un periodo idóneo para meter una nueva pieza en el ecosistema de cara a su adaptación y para que esté disponible para un tramo donde hay mucho en juego. Saltaron varios nombres a la palestra, pero por una razón u otra son opciones que se han ido cayendo. Tarik Black, el preferido de la dirección deportiva en un primer instante, no quiere salir de Estados Unidos si no es a la Euroliga, por lo que de momento sigue en la G-League. Johnny O'Bryant tiene contrato hasta la tercera semana de marzo con el Wonju DM Promy coreano, lo que de por sí complica el tema. No obstante, hay reticencias con su nivel defensivo.

En esas el equipo malagueño ha recibido una lluvia de ofrecimientos y de esa lista gusta mucho Brock Motum, según publicó Sur y pudo constatar este periódico. El ala-pívot, de 2.08 metros y 32 años, juega actualmente en el AS Mónaco. Un jugador con pasado ACB en el Valencia Básket y que también pasó por clubes de primer nivel como el Zalgiris o el Anadolu Efes, con el que fue subcampeón de la Euroliga. Estuvo en otros como la Virtus Bolonia, el Galatasaray o el Nanterre, donde acabó la pasada temporada. De ahí dio el salto al Principado, un equipo que pelea por el play off en la máxima competición continental.

Parece que hay alguna opción de que el australiano pueda salir del conjunto galo, donde no es un hombre capital. Luego debería cuadrar con los parámetros económicos del Unicaja. En la Euroliga su trascendencia es menor en una pintura con nombres importantes. 3.6 puntos y 1.4 rebotes para 3.5 de valoración en 11 minutos. Cambia el panorama en la LNB, donde está 20 minutos en el parqué. Sus números mejoran hasta los 7.7 puntos (38.5% en tiros de tres), 3.9 rebotes y 1.2 asistencias para 9.3 de valoración. No obstante, y en base a esto último, el Mónaco aún debe dar el paso definitivo para desprenderse de él.

En el equipo malagueño cuadra su perfil una vez otras operaciones son imposibles o no convencen. Un jugador capaz de abrir el campo y que puede ayudar en el rebote, que conoce la liga y con experiencia al primer nivel. También hay que tener en cuenta que vendría con la ambición de ser importante, que sería la causa por la que saldría de Francia. Pese a todo, hay que tener en cuenta que todo era antes de la lesión que se produjo Rubén Guerrero con la selección española. Si el marbellí tiene que estar varias semanas de baja por el esguince en el tobillo los planes pueden cambiar e incorporar a un jugador más interior.