"Le hemos dado vueltas a la Copa, pero tampoco se acaba el mundo"

Jonathan Barreiro reflexionaba en Zona Verde de 101 TV. Todavía de resaca copera que terminará su proceso cuando el Unicaja retome la competición, este sábado ante Bilbao Basket, que pondrá el contador a cero. Pero con el equipo segundo en ACB y sólido en BCL, a lo que hay que agarrarse. "A la vista está que no fue el día ni el partido deseado por todos, ni por la afición. Pero hemos visto que en la Copa se han dado partidos muy igualados. Los cuartos de final, más igualados que las semifinales, partidos que se han decantado por pequeños detalles. Si Lenovo tiene alguien tan enchufado como Doornekamp, Marcelinho anotando sus puntos, pues creo que poco puedes hacer. Nos esforzamos, lo dimos todo, no salieron las cosas, pero hay que seguir trabajando. No se acaba el mundo con la Copa. Claro que nos ha fastidiado, e intentaremos sacar los errores para sacar lo positivo. Le hemos dado vueltas a lo que pasó. Siempre intentas ganar, y cuando pierdes, más en un partido así, donde se te va por pocos detalles, pues le tienes que dar vueltas y preguntarte el porqué no salieron. Pero tampoco hay que dar más vueltas de la que debería. A aprender y pasar página, la ACB sigue. Si le damos vueltas a la Copa, no saldrá un buen partido con Bilbao. Cuando tienes días libres, tratamos de abstraernos y no pensar tanto en baloncesto para volver con las pilas cargadas, y ahora vienen partidos duros, tanto de ACB como BCL, físicamente se agradece. Tuve dos o tres días parado, ya después empecé a entrenar", decía el gallego. "Cuando llega un gran evento como la Copa, todos los equipos lo preparan de forma diferente. A un partido puede cambiar la dinámica, un jugador que viene haciéndolo mal y hace su mejor partido. Creo que jugar grandes eventos en Málaga no nos tiene que perjudicar, al final jugando en el Carpena nos sentimos respaldados, y es importante sentir ese ambiente. Hay que aprender. No pondría el punto sobre jugar en el Carpena", esa doble vertiente si es positivo o no jugar en Málaga.

"Fueron un poco más de nueve semanas, casi diez. Un proceso largo y duro, no voy a mentir. Estar apartado de los partidos y viéndolo desde fuera es duro para cualquier jugador, más alguien como yo que siempre desea estar ayudando en pista. Pero hay que sacar las cosas positivas a todo, lo he intentado hacer, mejorando en otros aspectos, y ya puedo decir que estoy recuperado, entrando en dinámica con el equipo y cada día encontrándome mejor. Al principio siempre tienes el mono de querer entrenar. Después de la operación, me recomendaron estar unos días parado, solo fueron cinco, y ya me metí en el gimnasio, con Marcos y Arancha (preparadores físicos) al pie del cañón. Eso me sirvió para no perder la forma física y que mi vuelta fuera la más amena posible, respetando los plazos que nos marcaban. Y encima volver a Galicia es algo muy especial, siempre lo disfruto mucho, tanto si tengo que jugar en Santiago o Lugo. Y después de dos meses que fueron bastante duros para mí, estar apartado del equipo, volver, con toda mi familia, no sé cuántas entradas tuve que pedir, pues por todo eso fue especial, por la familia y el estar de vuelta con el primer equipo", relataba su proceso.

"Hablaba con Ibon ayer de cómo se produjo mi lesión, justo él estaba viendo el partido de Bilbao repetido de la primera vuelta. Me dijo 'oye, te lesionaste la muñeca y seguiste jugando'. Y le dije que claro, que yo quería seguir en pista. Pensaba que era un esguince, me molestaba, pero era un dolor que podía soportarlo. Nunca me imaginé que podía ser el escafoides o algo de esa magnitud, solo un esguince, con lo cual intenté asimilar el dolor y quería ayudar. Después del partido en Bilbao, tuve más dolor y ya me hice las pruebas. Hizo Djedo una entrada a canasta, yo lo paré con las manos, no sentí como un 'crack', por eso mi pensamiento era de un esguince. Tuve suerte durante la lesión porque me tocó un especialista como López Arévalo, que es un especialista en muñecas. Estuve tranquilo, a la hora de decirme los plazos, pruebas y toda la rehabilitación. Darle las gracias por dejarme la muñeca así de bien, además no me ha quedado ninguna secuela, la tengo de maravilla". Una recuperación que puede ser compleja, no en el caso de Barreiro.

De base a alero

Barreiro explicaba que su baloncesto fue variando en su etapa de formación, visos como base pero crecimiento le obligaron a readaptarse. "Empecé a jugar de base en Galicia, más que nada por mi desarrollo de cara al futuro. Me gustaba jugar de base, hacer jugar al equipo, que todo el mundo se sintiese involucrado. De pequeño intentaba pasármelo bien y a mis compañeros, ayudarles a que pudiesen anotar y a ganar, ese era mi objetivo. Ya cuando llegué al Real Madrid, empecé a jugar de alero".

Pique con Sadiel Rojas

"Creo que Rojas ha sido de los jugadores más duros a los que me he enfrentado. Tenemos algo en común: la idea de luchar y ganar. Somos jugadores que damos el 100%, que tratamos de hacer nuestro trabajo para que nuestro equipo pueda conseguir la victoria. Rojas es un jugador que respeto mucho por toda la trayectoria que ha tenido".

Un regreso a la selección

"Estuve siguiendo estos partidos de Ventanas. Es verdad que no fueron los resultados deseados por todos, pero los jugadores dieron el 100% y no se les puede reprochar nada. Toca seguir trabajando. ¿Ir a la selección? Tengo que estar preparado. Hacerlo bien en el Unicaja, que es donde tengo que trabajar duro, y la selección siempre lo he sentido como un premio a la temporada y al trabajo, así que mi objetivo es estar disponible y encantado si cuentan conmigo. ¿A qué jugador no le hace ilusión estar en unos Juegos Olímpicos? Palabras mayores. Uno siempre quiere estar con los mejores. Hace unos veranos compartí pista con jugadores como Rudy, Llull, de grandísima talla y que puedes aprender. Pondré todo de mi parte y a disfrutarlos si llega".

Influencia de su padre

"Mi padre me dice que estudie, siempre fue una condición, desde el momento que me fui al Real Madrid, me dijo que se alegraba muchísimo pero que el baloncesto da muchas vueltas. Fue una de sus condiciones. El baloncesto le gusta, pero para él la formación académica es más importante. Estoy haciendo con la ACB un máster de gestión deportiva, ya el año que viene empiezo otro de nutrición y preparación física".