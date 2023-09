Ibon Navarro, la mejoría de Kravish y el futuro de Diop

Está cerca de concretarse la vuelta de David Kravish, refuerzo de lujo el que contaría Ibon Navarro en caso de que esa fascia dé un respiro ante un Valencia Basket que exigirá una atención altísima en la pintura, el ya poder alargar la rotación sería un extra de oro. Se refería el técnico vitoriano a su condición física, así como a un futuro de Diop que va de la mano. En el club hay una idea bien definida de que el senegalés dejará de ser jugador cajista a partir de este sábado, justo cuando acaba su contrato de seis semanas, aunque habrá una resolución definitiva durante el fin de semana. Ha estado Diop lejos de ese concepto que tenía el Unicaja cuando se le fichó, que ya fuera el descartado en Zaragoza es un síntoma que no cuenta.

"Ayer David hizo un entrenamiento con los jugadores que necesitaban trabajo complementario tras lo de Zaragoza y las sensaciones fueron buenas, vamos a intentar que pueda hacer algo en el entrenamiento, pero dependiendo de sus sensaciones, y sobre todo las de mañana cuando se despierte, ver cómo ha asimilado el trabajo de hoy, tomaremos una decisión. En función de las sensaciones que tengamos con él, la tomaremos con la situación de Ily. Estamos muy contentos con él, con su trabajo, por cómo nos ha ayudado, cómo ha entrado en el vestuario, pero evidentemente está David, otro jugador como Augusto, que va muy bien, y no podemos tener tantos jugadores a la hora de entrenar porque entonces es muy complicado que los jugadores vayan adquiriendo las cargas de trabajo que necesitan, no por exceso, sino por defecto, porque al final hay demasiadas rotaciones en los entrenamientos. Tendremos que tomar una decisión, pero no cabe duda que la condición física de David lo condiciona en un porcentaje muy alto", apuntaba Ibon Navarro en sala de prensa, sería la mejor noticia de las últimas semanas, el ya poder contar con los pívots en el plano competitivo, tener ritmo conllevará algunas semanas más.