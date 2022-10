Ibon Navarro: "Este es el nivel y siempre tenemos que estar a este nivel"

Ibon Navarro sacó lo positivo que dejó la derrota del Unicaja ante el Real Madrid en un Martín Carpena que estaba hasta la bandera. Mostró una leve queja por la conducta arbitral y reconoció que con tal diferencia de tiros libres es difícil pese al gran trabajo defensivo que mostró su equipo, que fue capaz de volver al partido en dos malos momentos, en el inicio de partido y en la vuelta del descanso.

"Muchos equipos son capaces de hacer un esfuerzo sobrehumano y competir ante el Real Madrid. Es verdad que los partidos se ponen a 13 ó 14 puntos y te rindes pero hoy, con el Carpena como lo hemos encontrado y la forma de jugar que queremos tener, el equipo no se rinde y disputa hasta el final. Se trata que esto no sea solo ante el Real Madrid y con el Carpena lleno, que sea siempre. Lo hemos sido en muchas fases de otros partidos. Habrá días mejores y peores, pero a nivel de trabajo este es el nivel y siempre tenemos que estar a este nivel", apuntaba el entrenador del Unicaja, que resumía así el partido: "De muchos altibajos a nivel de anotación, nos ha faltado regularidad para que cogiera esa ventaja del tercer cuarto. El equipo tiene la capacidad de trabajar, de pelear, de agarrarse a los partidos a base de intensidad. Evidentemente mirando los números nos ha faltado acierto, a ellos también. Hemos forzado 19 pérdidas y solo le hemos dejado dar 14 asistencias. Hemos hecho muchas cosas bien pero seguramente nos ha faltado ese acierto que hubiera compensado su acierto de tiro libre, nos habría llevado a otro resultado. Felicitar al Real Madrid y a los chicos por el trabajo, hay que seguir por esta línea".

El ritmo, ante el Real Madrid, es una de las claves que encontró Ibon: "En ningún momento queremos parar el ritmo del juego ante el Real Madrid. Necesitas controlar el rebote y que ellos fallen. Si cuando ellos fallan no coges el rebote o acaba con tiros libres no puedes tener ese ritmo que quieres tener. Hay situaciones defensivas del Real Madrid que nos han incomodado y aunque luego las hemos identificado, nos ha costado al principio, por ejemplo, reconocer espacios. Hemos apostado con Melvin para emparejarlo con Yabusele. Viene jugando menos minutos y le ha costado algo más. No queríamos pararnos, todo lo contrario, tener ritmo porque los puntos ante el Real Madrid crecen en los 10 primeros segundos de posesión, si no luego se reducen de manera tremenda. Teníamos que atacar pronto cuando pudiéramos correr. Habiendo tirado 32 libres en un partido que se ha ido a 70 puntos, sacas mucho de fondo y así es muy difícil".

"Un partido tiene 40 minutos pero tiene muchos altibajos. Evidentemente no empezamos bien pero luego nos metemos en el segundo cuarto. Nos ha afectado más el comienzo del tercer cuarto que el comienzo del partido", reconocía Ibon sobre esos momentos claves en los que les falló "el acierto" y donde tuvieron "dos pérdidas y dos tiros muy buenos que no metimos y nos cuesta dos bandejas" donde se les van puntos: "Pero pudimos volver. El inicio no fue el deseado pero nos condicionó más el tercer cuarto".

La diferencia de tiros libres fue determinante a juicio del técnico cajista, que no entiende la permisividad con ciertas acciones del Real Madrid: "Han tirado 21 libres más que nosotros. El haber sido capaces de remontar en porcentaje en tiro de dos es una buena noticia. La presencia de Tavares condiciona a todo el mundo. En la segunda parte hemos sido más valientes, hemos interpretado mejor el juego, más tiros de dos y con mejor porcentaje. Analizas la asistencia en pérdida, rebotes... la diferencia son los tiros libres. Tenemos que ver esas faltas que nos han pitado, si tengo la sensación que ciertos contactos no les pitan... Tengo que analizar el vídeo, en el campo me ha dado esa sensación.

"Darío, Alberto y Kendrick ya veis que no están teniendo su mejor momento, esto pasa y le pasa a muchos equipos. Somos de los que menos lesiones tenemos porque estamos intentando controlarlo", apuntaba sobre los internacionales y su adaptación al equipo: "Darío está un poquito mejor, Alberto ha sufrido más que en Sassari y Kendrick ha pegado el bajón y estamos intentado recuperarlo. Esto cuesta tras el Eurobasket. Es algo normal que tenemos que adecuarnos y ayudarles".

Sobre el empuje del Carpena, Ibon destacaba "ayuda mucho" al equipo: "El último minuto no sé cómo ha estado el tema de los decibelios. Ver a la gente cantar el himno, todos de verde, es una pasada. Ojalá toda la gente vuelva". Y por último, comentaba ese ajuste con Alberto Díaz cubriendo a Yabusele: "El Real Madrid cuando tiene problemas de subir el balón con los bases se apoya en Deck y Yabusele y no queríamos que liberasen la presión del balón. Evidentemente no les dejamos descansar porque le ponemos a Alberto. Atrás ya estábamos preparados. Creo que lo hemos hecho muy bien, les hemos parado el ritmo de partido, obligando a sacar al Chacho".