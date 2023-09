Ibon Navarro: "La pretemporada ha sido engañosa e irreal"

Ibon Navarro analizó el cierre de la pretemporada del Unicaja, actuación brillante ante el Real Madrid que prueba que el rodaje es notable antes de la Supercopa. "Un partido de pretemporada. A preparar un poco al equipo de cara a las emana que viene, ajustar los tiempos en función de lo que creemos. Con buenas sensaciones. Tenemos algunos problemas, pero el esfuerzo ha hecho un esfuerzo colectivo para tapar las carencias. Hemos hecho un buen trabajo, sobre todo en el primer cuarto. Una buena prueba de pretemporada, sabiendo lo que tenemos que hacer durante el curso". Ya con la cabeza en Murcia. "A ver si podemos meter jugadores, pero hemos aprendido del pasado. El equipo está más suelto cuando Tyson y Mario están, es una cuestión de ir metiendo al equipo con Alberto y que vaya recuperando sensaciones. Prepararemos el partido ante UCAM Murcia, los dos equipos vamos a llegar de manera similar creo. La Supercopa es un título para el que lo gana y un partido más de pretemporada para el resto. Intentaremos ganar, pero el objetivo es llegar con el mayor ritmo posible al siguiente partido".

"No tenemos que pensar que es más positiva nuestra situación por ganar al Real Madrid. Estamos en pretemporada, ellos jugaron ayer, tuvieron un partido físico frente al Bayern. Hay que coger las sensaciones con pinzas. Kameron es su primer partido en el Carpena y hay que quitarse la telaraña, Mario lleva una semana muy buena a nivel defensivo. Debe intentar compensar porque va con mucha energía en su juego. Ily (Diop) ha estado bien en la primera parte, a nivel del Benfica. En la segunda parte intentamos que Dylan entrara, ha estado fuera de ritmo, tomando malas decisiones; ha jugado de una forma diferente y tomó mejores sensaciones. Viene de jugar de forma diferente, le cuesta estar cerca del balón. Los nuevos se van con buenas sensaciones del torneo. Si no hay más cincos, tendremos que jugar con Dylan de '5' durante la Supercopa, en función de si llega alguien, lo más normal", explicaba.

Un ambiente magnífico en el Carpena, aunque no sorprendió al técnico. "Es atípico pero no es raro. En Málaga ahora mismo es de todo menos raro. Dos horas antes ya había gente, pero ya en nuestra afición nos sorprende pocas cosa. Es fantástico. El primer partido jugarlo aquí no es fácil. a Kameron le ha pasado eso". El motivo de apartar a Kendrick Perry de la rotación. "Él tiene un pequeño problema, le hemos dado un tratamiento conservador; había que darle 48 horas para que ese tratamiento fuese bien. Si hubiese sido un partido importante, lo habría jugado. Es pretemporada y no tenemos que correr riesgos. Era innecesario. A ver si va todo bien y se pueda incorporar al trabajo, esperemos que sí". El estadounidense tiene dolorida su mano derecha.

Conclusiones tras la pretemporada. "Saco muy pocas. Si ahora recuperamos los cincos, ahora todo se va a mover, y esto no es bueno. La pretemporada nos vale para que la gente se ponga en forma, pero el nivel del equipo va bajar cuando vuelvan, los tenemos que meter porque los necesitamos. Va a haber jugadores que su rendimiento va a bajar porque se van a reajustar sus roles. La pretemporada no ha sido mala, pero es irreal. Aunque es menos costoso meter a esos jugadores, ellos están parados. Sabemos que nos va a costar meter a esos jugadores pero lo tenemos que hacer. La pretemporada ha sido irreal y engañosa". Y un Ejim que se incorporará en los próximos días. "Está volando hoy, llega mañana, vuela pasado. Para el 13 puede que esté. A Melvin hay que dejarle tranquilo porque viene pasado, pero con una medalla".