Ibon Navarro sigue puliendo la figura de Mario Saint-Supery

La victoria holgada de Unicaja sobre Básquet Girona permitió a Ibon Navarro apostar por Mario Saint-Supery durante cuatro minutos y treinta y dos segundos del último cuarto, aunque el técnico vasco volvió a pedir paciencia con el joven canterano cajista: "No sé si puedo pedir o no esto, pero tenemos que normalizar lo de Mario. Entiendo que a la gente le haga mucha ilusión que salga al campo, pero lo que hacemos celebrando cada acción suya es ponerle el cagómetro a 100 y tiene 16 años. Entiendo que la gente se emocione, pero sino lo normalizamos nosotros y el público, el tampoco lo va a hacer. Jugó peor de lo que entrena. No le estamos ayudando, me hubiera gustado meterlo en un tiempo muerto para que nadie se diera cuenta, pero el marcador no nos daba margen para pedirlo. Tenemos que intentar entre todos que sea mucho más normal que juegue porque de lo contrario le va a costar mucho más normalizarlo, aunque entiendo que a la gente le haga ilusión. Hay que ayudarle".

Además, explicó que su idea con el 17 verde es ir integrándolo poco a poco, por eso aprovechó para volver a mandarle de forma pública un mensaje: "Lo primero que debe hacer es entrenar bien y que el equipo tenga la confianza de que cuando esté en el campo se sigan haciendo las cosas bien y no porque él esté en pista todo el mundo tenga que echar un vistazo para ver si lo está haciendo bien. Tiene que estar al mismo nivel que los demás en concentración y esfuerzo, eso es lo que tiene que hacer. Cuanta más confianza desprenda al grupo más sencillo será ponerlo en cualquier momento del partido, no sólo cuando se va ganando de bastante. No es una rotación válida para jugar de tres. No es una rotación habitual de Djedovic. Nos tiene que ayudar porque Kendry va con mucha carga de trabajo de la selección y el plan es que cada vez sea más jugador del primer equipo".