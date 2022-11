Ibon Navarro: "Prefiero ser optimista, veo al equipo crecer"

Ibon Navarro atendió a los medios con algo más de 48 horas de antelación de la visita del Unicaja a Valencia. Los malagueños afrontan una prueba de nivel ante un equipo Euroliga y rival histórico en un duelo que siempre va más allá de una jornada más de la Liga ACB. "Tenemos algún problema con Tyler Kalinoski que está con un virus estomacal, esperemos que se pueda recuperar y ayudarnos el domingo. Unos con un ritmo de haber trabajado toda la semana, los otros les venía bien estos dos días libres después de estar con la selecciones e inmediatamente haber venido y jugado en Santiago. Teníamos que darles un respiro y vamos a ver si llegamos en las mejores condiciones al domingo", comenzaba el técnico repasando el trabajo de la semana.

"Con normalidad, al final, cuando tienes que jugar competición europea, las incidencias que hay con el Carpena por la Copa Davis de tener que irnos fuera por diferentes actos, pues enganchamos varios partidos fuera. Venimos de jugar tres seguidos en casa. Son incidencias del calendario que no hay que darle más importancia", explicaba del complejo calendario que tienen los malagueños, con solo un partido en casa en el próximo mes.

"Al igual que me preguntabais que opinaba de la ventana, si era bueno o malo, pues de esto os digo lo mismo. Cuando acabe el partido y en función de como haya ido el juego y el resultado, pues será una cosa u otra. Lo que tenemos que hacer es preocuparnos de nuestro plan de partido, de ejecutarlo y hacer las cosas bien, de ser competitivos, de ser competitivos en pequeños partidos dentro del partido. El del rebote, el del ritmo, la batalla física porque son un equipo de Euroliga y después veremos si les ha pesado más jugar dos partidos o, por el contrario, les ha dado un ritmo de competición muy alto, les ha devuelto la confianza con un resultado positivo hoy contra Zalgiris, después de las buenas sensaciones que pudieron tener contra el Madrid. Eso lo veremos en el partido, antes es jugar a ser adivino y no lo somos ninguno", evaluaba al rival.

"Tenemos jugadores que el año pasado estuvieron por encima del 40% en tiros de tres puntos y es cuestión de que todo el mundo se adapte a las exigencias que hay en las dos partes de la cancha. Cuando atrás tienes que estar en un nivel de intensidad por encima de lo normal y de lo que estás acostumbrado, pues cuando vas adelante y tienes que tirar vas con el ritmo cardiaco más acelerado de lo normal. Es una cuestión de acostumbrarse, de seguir trabajando, tirando y estar en confianza. Además, no crear problemas donde no los hay, nosotros somos un equipo que sabemos donde tenemos que ganar los partidos y no es con el triple. Creo que el equipo está haciendo lo que tiene que hacer y está manteniendo un nivel competitivo muy alto. También parecía que teníamos un problema con los tiros libres y el otro día ganamos con un porcentaje excelente", defendía Navarro el juego del equipo, que está sacando los partidos adelantes sin brillar desde el perímetro.

"Se nos olvida que el rival también juega, que te plantea muchos problemas, que tiene muy buenos jugadores y que prepara los partidos. Es una cuestión de seguir peleando, el día del Juventut no fuimos capaces cuando se fueron de ocho volver y el otro día sí. Yo prefiero ser optimista, veo al equipo crecer en algunas cosas, nos van a venir malos momentos, derrotas y malos partidos. Mientras no nos vengan esos partidos y esos problemas, no vayamos a buscarlos, es decir, en las mismas circunstancias el equipo en anteriores situaciones ha respondido peor que en Santiago y no podemos dejar de valorar que el resto de los equipos son buenos equipos en la Liga ACB. El partido con el Obradoiro te ayuda a crecer en mentalidad y tácticamente", comentaba acerca de la solidez del equipo, una de las señas de identidad de la plantilla.

"Claro y luego con un siete y luego con un ocho, es evidente. Ahora mismo queda más de la mitad, por lo que puede pasar cualquier cosa. Ojalá sigamos sin problemas de lesiones y que el equipo siga creciendo porque tenemos mucho margen, pero también hay que ver como salimos de esta vorágine de partidos fuera de casa. Vamos a ver si lo que hemos hecho pensando que nos va a venir, nos sale bien. Es evidente que con un seis a tres estamos más cerca que con un cinco a cuatro, pero no significa nada porque quedan muchos partidos. Hay siete equipos que van a estar seguro, ya o lo dije, queda una plaza que vamos a ver si podemos ser nosotros", para el técnico vasco aún es pronto para hacer cuentas de la Copa del Rey.

"Adelante si, atrás no tanto. Seguramente se protegió en mucho contactos por el tema de la espalda, es verdad que en lo que luce en las estadísticas, en las canastas, se le vio bien a campo abierto, bastante cómodo. Atrás le vimos más lejos de balón, con cierto miedo a los contactos", decía del partido de Perry en Santiago. También añadía: "Sufrimos en ciertos momentos con sus bases. Él tiene que mejorar, esta semana le habrá venido bien el descanso, de la espalda está mucho mejor, vamos a ver si recuperamos su mejor versión, no solamente adelante sino también atrás". El base montenegrino sufrió una contractura con su selección, pero está recuperado y trabajando para alcanzar su mejor versión.