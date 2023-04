Ibon Navarro: "Se ha caldeado mucho el ambiente, esto es baloncesto"

Ibon Navarro hablaba ante los medios de comunicación antes de partir a Murcia, donde el Unicaja buscará el billete para la Final Four. En la capital pimentonera recibirán a los malagueños con máxima hostilidad, fruto del ruido de los últimos días. "Se ha caldeado mucho el ambiente. Esto es un partido de baloncesto. A veces nos pensamos que el mundo son las redes sociales, afortunadamente no lo son porque estaríamos todos para que nos encierren. El premio es muy importante, ambos queremos estar en la Final Four, y vamos a ir al 100% los dos. Pero hay unas líneas que no se deben cruzar, no hablo de quién la tenga, quién se ha pasado; sí que digo que afortunadamente el mundo son las redes, cualquiera puede decir lo que quiera sin filtros, y creo que se ensucia todo demasiado. El baloncesto se está futbolizando demasiado, creo que tenemos que huir de eso, porque se pueden vivir ambientes como Granada o en la Copa, que la gente pueda ir a los sitios cordialmente", explicaba Navarro.

"Estamos bien, preparados. Conseguimos en Granada recortar las cargas de los jugadores, a Darío le vino bien, también a Perry, que con la baja de Alberto tendrán más minutos en los próximos días. Ayer entrenamos, a ver si podemos ejercitarnos hoy sin novedad y llegar preparados para el partido de mañana", decía el vitoriano, al que tachó esta cita de especial por muchos motivos "Es un partido diferente, de eliminatoria, te lleva a un contexto diferente porque estaremos en la Final Four si ganamos, y ellos pueden forzar un tercer partido. Sabemos que vamos a ir a un campo difícil, en un ambiente muy importante, a favor del equipo local, que les va a dar un extra de energía. El contexto es muy diferente, especial, todo lo que lo rodea lo hace diferente".

Si puede haber coincidencias con el primer partido de la serie. "Partimos de la base que ellos tienen mas acierto en casa, no vamos a esperar que fallen las que no entraron aquí, van a meter seguro; les va a dar más energía, tratar de agarrarse al partido mucho mejor con ese acierto La gente allí les va a dar un extra. De partido en Murcia de Liga aprendimos algunas cosas, supongo que ellos también, somos conscientes que nos faltó un punto de energía, seguramente por los partidos que habíamos jugado esa semana, o por la agresividad de ellos. Vamos a intentar en lo medida de lo posible hacerlo mejor. Ellos están bien preparados, imprevisibles porque hacen cosas que se salen del guion. Trice, McFadden, Jelinek o Anderson pueden entrar en anotación, el rebote y energía de Sadiel o Radovic, cosas que haga Pustovyi. Jugadores de mucho ímpetu y corazón; frenar estas cosas con un plus de energía", desarrollaba Navarro.

Focalizado el Unicaja en no picar en la trampa que preparan los de Sito Alonso. "Ir a jugar un partido de baloncesto es lo que vamos a hacer, no podemos estar pendientes de este tipo de cosas. Está claro que en un partido de tanta tensión, hay cosas que pueden pasar. No vamos a ser ilusos, seguro que la acción de Jonathan con Rojas le va a condicionar en el ambiente. Se equivocó, reaccionó a varias cosas, tendrá que aprender y ya está. Nos tenemos que preocupar del baloncesto, de lo que podemos hacer nosotros. Es una prueba de madurez, personalidad, de hostilidad, como lo fue aquí; ya dije que esta eliminatoria no iba a ser normal, porque el premio es muy gordo. Debemos tener capacidad para soportar la carga anímica.