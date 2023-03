La idea de cantera del Unicaja

En el crecimiento del Unicaja y el proyecto 2026 que se presentó con las renovaciones de Ibon Navarro y Juanma Rodríguez en el banquillo y la dirección deportiva, la cantera siempre es un pilar importante para el club de Los Guindos. Alberto Díaz y Augusto Lima son jugadores formados en la cantera asentados plenamente y Mario Saint-Supéry, a sus 16 años, es un hombre más en la rotación, iba a contar en los últimos partidos como una pieza más pero se lesionó. Pero ¿hay más?

"Mario ahora mismo es jugador del primer equipo, las plantillas en Europa no son de 12, sino de 14 o 15, 17 alguna. La nuestra es de 14, con Gus Lima. Contamos al máximo con Mario. Necesitamos construir un ecosistema en el que el jugador pueda llegar sin prisa pero sin pausa", razonaba Ibon Navarro cuando se le cuestionaba por cuál es el rol de Los Guindos en su idea de proyecto: "Cuando a los que vienen de abajo se les exige soportar un peso excesivo, se quiere correr más de lo que permite el tiempo. Hay frustración, tienen que salir y al cabo de unos años ves que son jugadores de élite, entonces algo no se hizo bien. Hay que tener paciencia, no de conformidad, sino de darles espacio, que estén arropados y con valores y lleguen arriba para recoger el testigo de lo que es Alberto, de lo que incluso es Augusto, un jugador de la cantera. Hay que darle este espacio dentro de ser un equipo de ser al máximo nivel, no podemos perder jugadores, cometer ese error, porque tenemos prisa para que lleguen. No debemos tener prisa, el cuadro que se pinta es el que se debe hacer".

En la misma línea se expresaba Juanma Rodríguez. "Incido en lo que ha dicho Ibon. Si recordáis en mi primera etapa aquí, que el Clínicas llegó a jugar un play off de ascenso ACB, el equipo jugaba Euroliga. Jugaron 7-8 jugadores en la ACB, si no recuerdo mal, hasta 10. Tenemos una plantilla de cupos, cuando Mario ha tenido que jugar en serio, estuvo muy bien. Nuestro objetivo es contar con nuestros cupos, con la edad que tienen, tengamos preparados a alguno más en el futuro. El club está intentando mejorar el aspecto competitivo del segundo equipo, en una situación que no es nada sencilla, dependerá del nivel de equipo y esfuerzo. Si entrenan y están preparados para competir, tendrán participación con el primer equipo. Durante el parón, tuvimos a varios entrenando con nosotros y lo hicieron bien. Hay varios jugadores en los que tengo esperanzas. Ahora hay que seguir trabajando en el crecimiento de todos", expresaba el director deportivo.

La idea del club sigue siendo sacar un club en LEB Plata. El año pasado se hizo la petición, aunque se retiró el día antes cuando ya se tuvo constancia de que no había posibilidad real. Es un paso intermedio necesario para que los jugadores que acaban la edad junior tengan un camino por delante para recorrer la pasarela de Los Guindos al Carpena. El club trabajó y tenía un Ayuntamiento de la provincia con el apoyo económico para respaldar la apuesta, pero no hubo visto bueno desde la FEB.